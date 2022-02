Stadt Freising erfüllt Sportlerwünsche: Neue Außenanlagen für mehr als 300.000 Euro

Volle Kraft voraus: Am Fürstendamm (unser Bild) und in Attaching haben jetzt die Arbeiten für die neuen Bewegungsparks begonnen. © Stadt Freising

In Freising und Attaching entstehen zwei neue Bewegungsparks. Die Bauarbeiten laufen.

Freising – Die großen Baumaschinen sind schon am Werk: Mitte Januar haben die Arbeiten für zwei neue Freisinger Bewegungsparks begonnen, wie die Pressesprecherin der Stadt Freising, Christl Steinhart, erklärt. Pünktlich zu den ersten Sommertagen 2022 werden den Freisingerinnen und Freisingern damit am Fürstendamm und im Sportpark Attaching zwei weitere Outdoor-Sportmöglichkeiten für jedes Fitness-Level zur Verfügung stehen und zur ganzjährigen, kostenfreien Nutzung einladen.

Je nach Standort und Größe setzt jede Anlage eigene Schwerpunkte, um den unterschiedlichen Ansprüchen der künftigen Nutzerinnen und Nutzer gerecht zu werden: Der Fürstendamm ist Teil vieler Laufstrecken, der neue Bewegzugspark grenzt unmittelbar an einen Kinderspielplatz an. „So richtet sich das Angebot dort gleichermaßen an fitnessbegeisterte Familien wie an Ausdauer- und Kraftsportlerinnen und -sportler“, so Steinhart weiter. Die Geräte dort können für die Aufwärmung und zur koordinativen Vorbereitung für Joggingrunden, aber auch für ein ganzheitliches Training genutzt werden.

Drei Möglichkeiten für privates Training

Um die Menschen täglich aufs Neue zu animieren, ihre Freizeit „bewegt“ zu gestalten, wird die Anlage am Sportpark Attaching insbesondere für Breitensportler „hervorragende Möglichkeiten bieten“, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Mit den beiden neuen Bewegungsparks und der bestehenden Anlage an der Asamstraße im Steinpark kann die Stadt der interessierten Öffentlichkeit in Zukunft insgesamt drei Möglichkeiten für private Trainingsaktivitäten anbieten. Von Kräftigungsübungen am Beintrainer bis hin zu Gleichgewichtsübungen an der Wackelbrücke wird es vielfältige Möglichkeiten geben, die eigene Fitness zu verbessern. Auch für Fitnessprofis, die vor einer „Human Flag“ (menschliche Flagge) nicht zurückschrecken, wird künftig mit „Calisthenics Tower“-Stationen, an denen Übungen mit dem eigenen Körpergewicht durchgeführt werden, in beiden neuen Anlagen gesorgt.

Ideale Räume für Sport und Bewegung

Erklärtes Ziel der Stadt Freising ist es, für Bürgerinnen und Bürger aus verschiedenen Alters-, Leistungs- und Interessensgruppen ideale Räume für Sport und Bewegung zu schaffen. Mit diesen multifunktionalen, generationen-übergreifenden Outdoor-Sportanlagen wird dabei ausdrücklich auch ein Wunsch mitten aus der Bevölkerung umgesetzt, wie er in einer groß angelegten Bürgerbefragung geäußert worden war. Die wegweisende Erhebung ist Teil der von der Stadt beauftragten Studie zur „integrierten Sportentwicklungsplanung“ des Institutes für kommunale Sportentwicklungsplanung (INSPO).

Unterstützt wird das Projekt durch Fördermittel des Freistaates Bayern aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021, um die sich die Stadt Freising im vergangenen Jahr erfolgreich beworben hatte: Die Anlagen am Fürstendamm (Gesamtkosten: 220 000 Euro) und in Attaching (95 000 Euro) werden mit insgesamt 169 000 Euro bezuschusst. ft

