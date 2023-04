Freising erhöht Gebühren für Kitas und Musikschule deutlich - vor allem Letzteres sorgt für Dissonanzen

Die Gebühren für städtische Kitas und Musikschule Freising steigen deutlich. Der Beschluss fiel im Spannungsfeld zwischen Haushaltsnot und sozialen Bedenken.

Freising – Mit dem Beschluss vom Montagabend steigen die Gebühren in der Krippe um ein Prozent, in den Kindergärten um 10,5 Prozent und im Hort zwischen acht und elf Prozent. Bei der Musikschule liegt die Erhöhung beim Großteil der Angebote zwischen sechs und acht Prozent.

Nur eine Gegenstimme gab es bei den Kindertagesstätten von Guido Hoyer (Linke). „Wir lösen unsere strukturellen Haushaltsprobleme nicht, indem wir hohe Gebühren beschließen“, argumentierte er und rechnete vor, dass mit rund 30 000 Euro Mehreinnahmen, die diese Erhöhung bringe, die Finanzen nicht saniert würden. Zum Vergleich: Das aktuelle Haushaltsloch liegt bei zehn Millionen Euro plus einer Neuverschuldung von 55 Millionen Euro.

Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher räumte ein, dass eine Einzelmaßnahme allein nicht reiche, die finanziellen Probleme der Stadt zu lösen. Ein Bündel an verschiedenen Maßnahmen helfe aber schon dabei, den Haushalt zu konsolidieren. Die Kommunalaufsicht hatte unter anderem die Erhöhung von Gebühren angemahnt. Die Stadt steht unter massivem Zugzwang.

Die Kostenfaktoren bei den Gebühren

Für die Kalkulation der Gebühren spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Dazu zählen die Gesamtkosten, die durch den Betrieb der Musikschule entstehen (Heiz-, Personalkosten etc.), und die Buchungszahlen: auf wie viele Köpfe sich die Kosten verteilen. Vor allem aber ist der Deckungsgrad ausschlaggebend: der prozentuelle Anteil, den die Eltern auf der einen, und die Stadt auf der anderen Seite an den Kosten trägt. Aktuell liegen die Deckungsgrade für Eltern in der Krippe bei 23,5, im Kindergarten bei 16, im Hort bei 17 und in der Musikschule bei 43 Prozent. Bei den Musikschulen ist es einer der höchsten Werte bayernweit.