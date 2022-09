Erinnerungen an Olympia 72: Wie ein Freisinger Polizist Schwedens spätere Königin rettete

Von: Margit Conrad

Teilen

Er hat sie noch: Hartmut Binner zeigt stolz die hellblaue Uniform, die er während der Spiele in München im olympischen Ordnungsdienst getragen hat. © Lehmann

Polizist Hartmut Binner aus Freising war bei Olympia 72 im olympischen Ordnungsdienst. Ein Spezialeinsatz bewahrte ihn vor dem Terroreinsatz.

Freising – Er war ein passionierter Sportler, der viele Titel einheimste. Die Olympischen Spiele in München erlebte Hartmut Binner (83) aus Freising jedoch als Polizist. Ein Spezialeinsatz hat ihn dabei möglicherweise vor der tödlichen Schießerei mit den palästinensischen Terroristen bewahrt. Stattdessen rettete er eine spätere Königin aus der Bredouille.

Binner, der in Freising über viele Jahre hinweg das Gesicht der Startbahngegner war, hatte sich in jungen Jahren als äußerst erfolgreicher Hand- und Faustballer einen Namen gemacht. Durch seine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Eichstätt, die 1958 begann, entdeckte er die Liebe zum Sport. Durch viel Training schaffte er nach einem Jahr das Sportabzeichen in Bronze und erreichte schon im dritten Ausbildungsjahr „Gold“, wie der heute 83-Jährige berichtet.

Der Olympiapark wurde zu seinem Revier: Hartmut Binner (vorne im Dienstwagen) wurde für die Spiele in München für den olympischen Ordnungsdienst abgestellt und hatte unter anderem die Aufsicht über den Olympiaberg. © Lehmann

Die Erfolge motivierten ihn dazu, Gründungsmitglied des Polizeisportvereins Eichstätt zu werden. Sowohl als Spieler als auch als Trainer errang er viele Titel – nicht nur auf deutscher Ebene. So qualifizierte er sich beispielsweise über die Bayerischen Polizeimeisterschaften für den 5000-Meter-Lauf im Dantestadion München, wo er mit späteren Olympiateilnehmern an den Start ging. Es war nicht seine letzte Berührung mit Olympia.

Gesucht war ein „gstandener Schandi“

Anfang 1972 ließ sich Binner aus privaten Gründen nach München versetzen. Dort wurde ihm aufgrund seiner erfolgreichen sportlichen Vergangenheit „als wohl einzigem Münchner Polizist die Berechtigung und Ehre“ zuteil, für mehrere Monate zum olympischen Ordnungsdienst versetzt zu werden. Da Binner im Frühjahr 1972 nach abgeschlossenem Studium an der Beamten-Fachhochschule in den gehobenen Polizeidienst aufgestiegen war, übertrug ihm die Einsatzleitung einen verantwortungsvollen Posten: Binner, gerade 33 Jahre alt, wurde stellvertretender Leiter für die Überwachung des sogenannten „Olympiapark-Süd“ – ein illustres Areal, zu dem der Stadionbereich und der Olympiaberg zählten. „Mit unserem Olympia-Ausweis hatten wir in unserer Freizeit auch Zutritt zu anderen Wettkampfstätten“, berichtet er. Und so konnte er, der Allroundsportler, auch die deutschen Olympiasiege von Speerwerfer Klaus Wolfermann und Weitspringerin Heide Rosendahl live und hautnah miterleben.

Exklusive Stadionführung: Hartmut Binner zeigte der italienischen Faustball-Nationalmannschaft kurz vor Eröffnung der Spiele die neuen Sportstätten. Faustball selbst wurde trotz Binners Engagement nie olympisch. © Repro: Lehmann

Ein spektakuläres Erlebnis hatte Binner aber bereits im Rahmen der Eröffnungsfeier. Er begegnete Silvia Sommerlath, der späteren und noch heute amtierenden Königin von Schweden. Wie es dazu kam? Der damalige Münchner Polizeipräsident Manfred Schreiber war Ordnungsbeauftragter der Olympischen Spiele 1972. Als solcher suchte er für den Empfang zur Eröffnungsfeier am 26. August 1972 im VIP-Bereich unter den rund 1800 unbewaffneten Mitgliedern des Ordnungsdienstes aus ganz Deutschland nach einem gut aussehenden und in der bayerischen Politik bewanderten Beamten, einem „gstandenen bayerischen Schandi“. Dieser sollte zusammen mit der Chefhostess Silvia Sommerlath, die von Willi Daume, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, ernannt worden war, die internationalen Gäste begrüßen, berichtet Binner stolz: „Seine Wahl fiel auf mich.“

Seine Münchner Mission: Hartmut Binner musste sich als Mitglied des Ordnungsdienstes ausweisen können. © Lehmann

Die Aufgabe des Freisingers war es unter anderem, Persönlichkeiten zu erkennen, die Silvia Sommerlath, eine Heidelbergerin, eventuell nicht kannte. „Denn es sollte möglichst selten passieren, dass wir bei einer VIP eine Personalien-Kontrolle durchführen müssen. Wir sollten ein schönes und friedliches Paar darstellen, das wir sicher auch waren.“

Bei Silvia wird Binnerzum Rosenkavalier

Bei diesem langen Empfang stand Silvia Sommerlath auf der obersten Stufe eines Treppenaufgangs im VIP-Bereich links neben Hartmut Binner, beide in derselben hellblauen Olympia-Uniform. Die Hostess trug während des gesamten Empfangs eine langstielige, rote Rose vor ihrem Kostüm. „Die Gäste kamen von unten in Zweierreihen auf uns zu, und wir begrüßten beziehungsweise kontrollierten beide unsere jeweiligen Gegenüber“, erinnert sich Binner. „Da hörte ich beiläufig, dass Frau Sommerlath eine Person vor sich nach ihrer Legitimation fragte. Das war jetzt genau meine Aufgabe. Ich blickte kurz zu ihrem Gegenüber und erkannte sofort den damaligen bayerischen Finanzminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten Otto Schedl. Ich begrüßte diesen korrekt, äußerte eine Entschuldigung und klärte Frau Sommerlath kurz auf. Diese entschuldigte sich bei Schedl auf ihre wohl unnachahmliche und reizvolle Art herzlich und überreichte ihm ihre Rose, die Herr Schedl sehr gerührt annahm.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Damit war die Situation nach Worten Binners bereinigt, und er versprach seiner Arbeitspartnerin völlig unbedarft, dass er ihr am nächsten Tag als Ersatz eine Rose aus dem Garten seiner Eltern in Freising bringen würde – von dort, wo auch er als alleinerziehender Vater einer fünfjährigen Tochter wohnte. Allerdings übergab er die Rose dann ausgerechnet im Beisein seiner damaligen Verlobten und heutigen Ehefrau Veronika. Die hatte er mit zu den Spielen nach München genommen. „Und dann überreiche ich die Rose einer anderen Dame“, berichtet Binner und lacht. „Das war natürlich von mir ein Fauxpas allererster Güte, den mir meine Frau lange nicht verziehen hat.“ Heute kann sie darüber schmunzeln, vor allem, weil er seiner Veronika seither jedes Jahr eine besonders schöne Rose zum Valentinstag schenkt.

Große Erinnerung: Ein Originalplakat der Olympischen Spiele in München hat Hartmut Binner damals ergattert und bis heute aufgehoben. © Lehmann

Und wie hat Hartmut Binner das Olympia-Attentat erlebt, als palästinensische Terroristen elf israelische Sportler als Geiseln nahmen? Bereits ein Jahr vor den Spielen, im August 1971, hatte sich in München der Überfall von Dimitri Todorov und Hans Georg Rammelmayr auf eine Filiale der Deutschen Bank an der Prinzregentenstraße ereignet. Es war der erste Banküberfall der deutschen Nachkriegsgeschichte, bei dem Geiseln genommen wurden. „Damals war ich bereits nach München versetzt und als einer der besten Schützen bekannt“, sagt Binner. Dennoch: Für die Polizei sei dies eine völlig neue Situation gewesen. „Wir hatten vorher nie ein Scharfschützengewehr benutzt.“ Auch den heutigen „finalen Rettungsschuss“ habe es noch nicht gegeben, also jenes Manöver, bei dem mit einem gezielten Todesschuss im Sinne der Nothilfe Gefahr von Dritten abgewendet werden soll.

Binner wurde damals, wie andere gute Schützen der Münchner Bereitschaftspolizei, daheim in Freising für diesen Einsatz in der Bank angerufen, aber er war zu diesem Zeitpunkt mit seiner Tochter unterwegs, und Handys gab es noch nicht. Dann sei ein neues Jahr ins Land gegangen, erzählt Hartmut Binner, „und ich war zum olympischen Ordnungsdienst versetzt“.

Unbewaffnet fährt Binner zur Dienststelle

In der Nacht des Attentats sei er wieder von seiner BePo-Dienststelle angerufen worden, habe aber aufgeklärt, dass er derzeit gar nicht im Dienst, sondern abgeordnet sei. „Selbstverständlich bin ich trotzdem sofort zur neuen Dienststelle losgefahren, aber in Olympiakleidung und natürlich unbewaffnet. Von dort aus habe ich das weitere schreckliche Geschehen verfolgt, auf das keiner vorbereitet war.“ Alle elf Geiseln starben beim Befreiungsversuch der Polizei im Kugelhagel.

Ihn persönlich, sagt Binner, habe sein Job beim olympischen Ordnungsdienst vor diesem schrecklichen Einsatz auf dem Flugplatz in Fürstenfeldbruck gerettet. Die Motivation, auch nach dem blutigen Attentat mit den Spielen weiterzumachen, erklärt Binner so: „Wir vom Ordnungsdienst ließen uns nach einer kurzen Schockzeit von der Euphorie vieler Akteure wie Stadionsprecher Joachim Fuchsberger gerne anstecken, die Spiele trotzdem zu Ende zu führen. Wir wollten der Welt zeigen, dass wir uns nicht unterkriegen und von Terroristen dirigieren lassen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.