„Konnte man nicht mehr logisch erklären“: Erleichterung über Maskenpflicht-Wegfall in Lebenshilfe-Werkstätten

Von: Magdalena Höcherl

Mund-Nasenschutz runter, Daumen hoch: Seit dem 1. Juni gilt die Maskenpflicht in Werkstätten für behinderte Menschen nicht mehr. Darüber freuen sich nicht nur die Beschäftigten der Isar-Sempt-Werkstätten, sondern auch Geschäftsführer Albert Wittman (stehend, r.) und Landtagsabgeordneter Benno Zierer (stehend, l.). © Raith

Die Maskenpflicht in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen ist gefallen. In Freising zeigt man sich erleichtert über den Schritt, der in den Augen der Betroffenen längst überfällig war.

Freising – Krankenhäuser, Pflegeheime, öffentlicher Nahverkehr: Abgesehen von diesen Bereichen gilt im öffentlichen Leben so gut wie nirgendwo noch die Maskenpflicht. Eine Ausnahme bildeten bis vor Kurzem Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Zum 1. Juni ist auch dort die Maskenpflicht am Arbeitsplatz auf Initiative des Freisinger FW-Landtagsabgeordneten Benno Zierer aufgehoben worden. „Endlich“, lautet der Tenor in den Isar-Sempt-Werkstätten in Freising.

Maskenpflicht? Einrichtungen können jetzt selbst entscheiden

Wie berichtet, hatte sich Zierer unter anderem per Brief an Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) gewendet. „Die Maskenpflicht in den Werkstätten war den Beschäftigten nicht mehr zu vermitteln, nachdem sie in fast allen anderen Lebensbereichen keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen mussten“, erläutert Zierer nun. Zunächst habe das Gesundheitsministerium mitgeteilt, dass die Maskenpflicht um vier Wochen verlängert werden sollte. Nach einem Telefonat mit dem Minister sei die Kehrtwende gekommen. Jetzt können die Einrichtungen selbst entscheiden, ob weiterhin Mund-Nasenschutz getragen werden muss.

In den Isar-Sempt-Werkstätten der Lebenshilfe Freising, die 530 Menschen an verschiedenen Standorten beschäftigen, wird seit gut einer Woche ohne Masken gearbeitet. „Beschäftigte wie Personal haben sich darüber sehr gefreut“, berichtet Geschäftsführer Albert Wittmann. Ausrufe wie „Endlich“ oder „Zum Glück ist die Maske weg“ höre er jetzt noch. Die Entscheidung der Regierung sei „absolut überfällig“ gewesen. „Auch unsere Leute gehen ins Kino, zum Essen, aufs Moosburger Frühlingsfest. Nirgendwo ist die Maske noch notwendig. Aber dann in der Arbeit? Das konnte man nicht mehr logisch erklären“, sagt Wittmann im Gespräch mit dem Freisinger Tagblatt.

In den Isar-Sempt-Werkstätten gilt nach wie vor detailliertes Hygienekonzept

Er betont jedoch auch: In den Isar-Sempt-Werkstätten habe man die Pandemie von Anfang an sehr ernst genommen – und tue das noch. „Wir haben immer alle Maßnahmen sehr intensiv und konsequent umgesetzt. Das Gesundheitsamt war sogar erstaunt, dass wir so wenig Corona-Fälle hatten“, berichtet Wittmann. „Und die, die sich trotzdem infiziert haben, hatten Gott sei Dank keinen schweren Verlauf.“

Nach wie vor berücksichtige man ein detailliertes Hygienekonzept mit Abstand, Desinfektion, Lüften und regelmäßigen Testungen. In den Bussen, die die Beschäftigten zu ihrem Arbeitsplatz bringen, gelte nach wie vor Maskenpflicht. „Wir dokumentieren auch, wo wer sitzt, dass wir im Falle des Falls zügig handeln können“, so der Geschäftsführer der Isar-Sempt-Werkstätten. „Unsere Beschäftigten müssen wir schützen – aber nicht triezen.“

