„Erschöpfungserscheinungen auf allen Ebenen“: SPD-Abgeordnete schlagen Alarm wegen Fachkräftemangel

Teilen

Wollen für bessere Arbeitsbedingungen und Löhne kämpfen: (v. l.) Michael Firlus (SPD), Tino Nolte (Agentur für Arbeit Freising), Victor Weizenegger (SPD), Alina Graf (SPD), Marko Poggenpohl (Agentur für Arbeit Oberbayern) und Simone Burger (DGB München). © spd

Thema Akuter Fachkräftemangel: SPD-Abgeordnete und Gewerkschaftsführerin zeichnen in Freising ein düsteres Bild.

Freising – „Gefühlt leben wir in einer erschöpften Gesellschaft“, erklärte Simone Burger, Geschäftsführerin der DGB-Region München, am Donnerstag den Zuhörern in der Vereinsgaststätte Portofino in Attaching. Wie es im Kreis Freising steht, erläuterte Alina Graf, Landtagskandidatin der SPD. „Alle haben wir es schon leidvoll erlebt: Handwerker sind nicht erreichbar oder kommen einfach nicht. Züge fallen aus, Operationen müssen verschoben werden“, listete Burger auf. „Neu ist das nicht, die Corona-Pandemie zeigt es uns nur viel deutlicher.“

Das verbliebene Personal wird noch stärker belastet

Erkrankungen und durch den Lockdown bedingter Personalabbau in einigen Wirtschaftszweigen, zum Beispiel in der Luftfahrt und der Gastronomie, haben den längst akuten Fachkräftemangel nochmals deutlich gemacht. Bei Sozialpädagogen, in der Kinderbetreuung, bei der Alten- und Krankenpflege oder im Baubereich fehlten die Fachkräfte schon seit Jahren, betonte Burger. „Das verbliebene Personal wird in Folge noch stärker belastet, als es schon der Fall war. Wir spüren die Erschöpfungserscheinungen auf allen Ebenen.“

Mit einer Verlängerung der täglichen Arbeitszeit oder auch der Lebensarbeitszeit, wie von Arbeitgeberseite gefordert, sei keinem geholfen, zeigten Burger und Graf auf. Arbeitszeitverlängerung steigere nur überproportional die Unfallgefahr und führe zu einer weiteren Erschöpfung der Belegschaften. Und eine Rente mit 70, so die beiden Damen, sei einfach nur ein Rentenkürzungsprogramm, würden doch auch jetzt schon die Menschen durchschnittlich mit 63 Jahren in Rente gehen.

1,5 Millionen Menschen ohne Berufsabschluss

Notwendig seien gezielte und gut finanzierte Qualifizierungsmaßnahmen, aber nicht nur bei denen, die schon hochqualifiziert seien, wie es gegenwärtig üblich sei, sondern bei den gering Qualifizierten – bei denen, die etwa keinen Berufsabschluss haben. In Deutschland verfügen etwa 1,5 Millionen Menschen zwischen 20 und 29 Jahren nach einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung über keinen Berufsabschluss. „Eine nicht tragbare Ressourcenverschwendung“, urteilte Graf.

Einig waren sich die Referentinnen, dass neben der strukturierten Verbesserung der Arbeitsbedingungen und einer guten Entlohnung auch die Etablierung von Ganztagsschulen und eine flächendeckende Kinderbetreuung im Vorschulalter nötig seien. Müttern und Vätern müsste in gleichem Maße die Möglichkeit zur Erwerbsarbeit gegeben werden, also familiengerechte Arbeits- und Lebensbedingungen. Bei der Zuwanderung von Fachkräften mahnten sie an, diese nicht, wie in den 60er Jahren, einfach als Arbeitskräfte zu sehen, sondern als gleichberechtigte Mitbürger.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Intensive Nachfragen aus dem Publikum gab es zur aktuellen Tarifpolitik. Wie lassen sich angemessene Tarifverträge durchsetzen? Sind Laufzeiten von zwei Jahren, wie kürzlich in der Metallindustrie festgelegt, nicht eher zum Nachteil für die Beschäftigten? Was ist zu tun in tariflosen Wirtschaftsbereichen? Fragen und Anregungen vor allem für Simone Burger.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.