Im Landkreis Freising gibt es nun erste Corona-Fälle in Asylunterkünften: In Attenkirchen und Fahrenzhausen sind bislang fünf Asylbewerber erkrankt.

Landkreis – Seit Wochen sind nicht nur Ärzte, Pflegepersonal, Rettungsdienst, Hilfsorganisationen und Co. rund um die Uhr im Einsatz, um in der Corona-Krise die medizinische Versorgung im Landkreis zu gewährleisten, sondern auch die Mitarbeiter im Gesundheitsamt und die Mitglieder der Führungsgruppe Katastrophenschutz. Für das Team gelte es unter anderem auch, Strukturen aufzubauen und Material zu beschaffen – mit Erfolg: „Es ist erfreulich, dass es mit der Beschaffung von Schutzmaterial gut funktioniert“, sagte Landrat Josef Hauner bei einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag im Landratsamt.

Und auch Dr. Mark Bardenheuer, der vor Kurzem das Amt des Versorgungsarztes im Landkreis übernommen hat, zeigte sich zufrieden: „Die hausärztliche Versorgung des Landkreises ist gesichert – ebenso wie die ärztliche Versorgung der verschiedenen Heime und von Gemeinschaftseinrichtungen wie etwa der Lebenshilfe“, sagte er vor Ostern.

Dass die Versorgung der niedergelassenen Ärzte mit Schutzmaterial ausreichend ist, das kann der Moosburger Chirurg Karl Heinz Holzer nicht bestätigen: „Die Versorgung wird zwar deutlich besser, aber sie ist immer noch nicht gut“, sagt er im FT-Interview.

Während sich im Pflegeheim Au die Situation „verschärft“ habe, wie Christine Setzepfandt vom Gesundheitsamt mitteilte (wir haben berichtet), sehe die Lage in anderen Seniorenheimen im Landkreis gut aus: Es gebe bislang „keine weitere stationäre Pflegeeinrichtung, die belastet ist“, sagte Setze-pfandt.

Dafür gibt es in zwei kleinen, dezentralen Asylunterkünften Corona-Fälle: Vier von 33 Bewohner hätten sich in Attenkirchen mit dem Coronavirus infiziert, in Fahrenzhausen sei eine von sieben Personen positiv getestet worden, berichtete Setze-pfandt. Von weiteren Fällen in anderen, auch größeren Einrichtungen, sei bislang nichts bekannt. Doch die Mitarbeiterin des Gesundheitsamts versicherte: „Da, wo ein Verdachtsfall gemeldet wird, werden wir aktiv.“ Die 30 in Attenkirchen unter Quarantäne stehenden Asylbewerber werden aktuell von den Johannitern mit Lebensmitteln versorgt.

Stabil ist die Lage derzeit auch am Klinikum Freising, wie der Ärztliche Direktor Dr. Markus Neumaier bei der Pressekonferenz betonte. „Wir haben ein hohes Patientenaufkommen mit etwa 60 Corona-Patienten pro Tag. Es kommen täglich welche dazu, aber wir können auch täglich Patienten wieder entlassen.“

Am Donnerstag hätten elf Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt werden müssen – sieben von ihnen würden beatmet, so Dr. Neumaier. Kürzlich habe das Klinikum drei weitere Beatmungsgeräte bekommen – somit verfügt das Krankenhaus über 19 Beatmungsplätze. Zwei weitere Geräte sollen noch angeliefert werden. Auch mit Schutzausrüstung komme das Klinikum derzeit gut zurecht.

