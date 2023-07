Spektakulärer Toto-Pokal: 4:4-Ausgleichstreffer für Hohenkammer fiel in der 100. Minute

Von: Jonas Grundmann

Nicht mit fairen Mitteln zu stoppen: Vöttings Jonas Sittenauer (schwarzes Trikot) grätscht Attachings Daniele Chezzi um. Der Übeltäter sah später Gelb-Rot. © Lehmann

Für viele Landkreis-Teams war die 1. Runde des Toto Pokals Donau/Isar der Pflichtspielauftakt für die Saison 2023/24. Und da sollte einiges passieren.

Freising - Einen Schlagabtausch mit acht Toren in der regulären Spielzeit lieferte sich der SV Hohenkammer mit der SpVgg Steinkirchen (Landkreis Pfaffenhofen). Sage und schreibe fünf Treffer fielen zwischen der 81. Minute und dem Schlusspfiff. Nachdem die SpVgg in der 95. Minute das 4:3 erzielt hatte, egalisierte Marcus Malle in der zehnten Minute der Nachspielzeit und schickte das Match ins Elfmeterschießen. Dort setzte sich der SVH durch.

Ebenfalls vom Punkt machte der SC Tegernbach den Einzug in die 2. Runde klar. Gegen die SpVgg Zolling stand es nach 90 Minuten zwar „nur“ 1:1, im Elfmeterschießen fielen dafür aber umso mehr Tore. Am Ende hieß es 10:9 für Tegernbach.

Attaching entschied Duell der Freisinger Ortsteile für sich

Im Duell der Freisinger Vororte zwischen Kreisliga-Aufsteiger SV Vötting und Bezirksligist BC Attaching behielt die höherklassige Mannschaft knapp die Oberhand. Manuel Thalhammer erzielte per Strafstoß bereits in der zweiten Minute den einzigen Treffer der Begegnung.

Attachings neuer Ligakonkurrent SE Freising gab sich bei A-Klassist SV Langenbach ebenfalls keine Blöße. Christian Schmuckermeier stellte die Weichen mit einem Doppelpack früh auf Sieg. Dem SVL gelang durch Julian Hauners 1:3 der Ehrentreffer.

Die Ergebnisse der 1. Runde:

SpVgg Zolling – SC Tegernbach 9:10 n.E. (1:1). Tore: 0:1 Florian Braun (8.), 1:1 Linus Schulz (75.).

SV Vötting – BC Attaching 0:1 (0:1). Tore: 0:1 Manuel Thalhammer (2./Elfmeter).

SG Eichenfeld – TSV Moosburg 0:1 (0:0). Tore: 0:1 Benedikt Wagner (46.).

FC Mintraching – SV Dietersheim 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Tolunay Coskun (10.), 1:1 Seweryn Szczecina (32.), 2:1 Murat Kilic (44.), 3:1 Vito Balsamo (86.), 3:2 Seweryn Szczecina (90.).

SC Massenhausen – FC Neufahrn 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Tufan Cicek (27.), 0:2 Tufan Cicek (63.), 0:3 Yannic Büntig (70.).

SpVgg Steinkirchen – SV Hohenkammer 6:8 n.E. (4:4). Tore: 0:1 Markus Endres (27./Eigentor), 1:1 Michael Diemer (38.), 2:1 Simon Maier (50.), 3:1 Michael Diemer (81.), 3:2 Marcus Malle (83.), 3:3 Yusuf Tiryaki (85.), 4:3 Veysel Sentürk (90.+5), 4:4 Marcus Malle (90.+10).

TSV Reichertshausen – TSV Paunzhausen 4:1 (1:0). Tore: 1:0 Helmut Karl (34.), 2:0 Thomas Maier (50.), 3:0 Giorgi Tsiklauri (61./Elfmeter), 3:1 Dominik Reitmeier (82./Elfmeter), 4:1 Manuel Bednarik (84.).

SV Langenbach – SE Freising 1:4 (0:2). Tore: 0:1/0:2 Christian Schmuckermeier (13./27.), 0:3 Julian Kristo (57.), 1:3 Julian Hauner (63.), 1:4 Julian Kleidorfer (82.).