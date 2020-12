Ein erster „Blick“: So wird das künftige Freisinger Stadtmuseum aussehen

Mit Spannung wird die Eröffnung des neuen Freisinger Stadtmuseums erwartet. Auf die Besucher warten etliche Neuerungen.

Freising – Das Asamgebäude am Freisinger Marienplatz wird saniert, das Stadtmuseum ist ausgeflogen. Nach Vollendung der Baumaßnahmen kehrt es auf vergrößerter Fläche und in neuer Konzeption an den Marienplatz zurück. Als Rundgang um den Innenhof des barocken Vierflügelbaus wird es sich im ersten Stock auf einer Fläche von etwa 750 Quadratmetern neu präsentieren. Stadthistorikerin Ulrike Götz gibt einen ersten Überblick.

Das Konzept eines Museums (die Eröffnung ist 2023 geplant) ist ein komplexer und vielschichtiger Vorgang. Viele Gesichtspunkte wollen bedacht sein und müssen stimmig ineinandergreifen: Was möchte das Freisinger Stadtmuseum seinen Besucherinnen und Besuchern vermitteln? Welche Möglichkeiten und Inspirationen bietet hierfür die vorhandene, einige tausend Objekte umfassende Museumssammlung des Historischen Vereins? Wie passt sich die Ausstellung in die im Asamgebäude zur Verfügung stehende Fläche und Raumabfolge stimmig ein?

Wer das Museum verlässt, soll etwas von Freising verstanden haben

Anhand ausgewählter Themen und Einblicke durchwandern die Besucherinnen und Besucher die Biografie dieser Stadt, ihren von den Tiefen der Geschichte bis heute reichenden Lebenslauf. Unterbrochen werden die Räume der Ausstellung von Sonderbereichen, die dem Empfang der Besucher, temporären Ausstellungen, der Durchführung museumspädagogischer Programme, aber auch dem angenehmen Aufenthalt dienen sollen.

Wer das Museum verlässt, soll sagen können: Ich habe diese Stadt neu kennengelernt und etwas von ihr verstanden. Oder überhaupt etwas über Kultur und Geschichte und das Leben der Menschen erfahren.

Spezialisten helfen bei der Recherche zu den Objekten

Im Zusammenwirken vieler Kräfte kommt der große Plan zur Ausführung. Das Museumsteam arbeitet hierbei eng mit dem städtischen Hochbauamt und dem für die Gebäudesanierung und die Museumseinrichtung zuständigen Architekturbüro Wollmann & Mang zusammen. Hinzu kommen zahlreiche Partnerinnen und Partner, die wissenschaftlichen und technischen Rat und Unterstützung geben, die reparieren und restaurieren, Leihgaben zur Verfügung stellen oder auf andere Weise den Prozess aktiv begleiten.

Ausstellungsobjekte können nicht einfach ohne Kommentar in den Raum gestellt werden. Es bedarf der Erläuterung: Was ist das für ein Objekt, wann ist es entstanden und durch wen? Die Materialien? Wie kam der Gegenstand ins Museum? Was ist seine Bedeutung? In welchen größeren Zusammenhang ist er einzuordnen? Viele Themen können vom wissenschaftlichen Personal des Museums selber bearbeitet werden. Für einzelne Fachgebiete helfen Spezialisten, so im Bereich der Archäologie, des frühen Mittelalters oder der NS-Zeit. Später wird man auch Übersetzer brauchen, die Teile der Texte ins Englische übertragen, denn unter den Museumsbesuchern ist zunehmend auch internationales Publikum.

Tonaufnahmen erhöhen das Museumserlebnis

Ein Museum neu zu gestalten und einzurichten, war immer schon ein aufwendiges Unternehmen. Das Zeitalter der Digitalisierung mit seinen zusätzlichen vielfältigen Möglichkeiten, Themen zu vermitteln, fügt ein weiteres Arbeitsfeld hinzu. Hierfür wurde nun auch ein Medienplaner in den Gestaltungsprozess einbezogen. An geeigneten Stellen im Rundgang wird die Ausstellung von Medienstationen begleitet sein, die zusätzlich zu den üblichen Beschriftungen die Möglichkeit bieten, sich mit weiteren Informationen zu versorgen und das Gesehene noch einmal auf andere Weise zu erleben.

In diesem Zusammenhang werden derzeit Tonaufnahmen in einem Münchner Tonstudio erstellt. Vor allem zwei schöne Beispiele barocker Freisinger Handwerkskunst sollen künftig nicht nur in der Vitrine zu bestaunen sein, sondern auch akustisch erlebbar werden: die Tischuhr des Uhrmachers Johann Zaglmann aus der Zeit um 1720 sowie das Violoncello des Instrumentenbauers Michael Perger von 1764, das seinen originalen Klang zum Besten geben wird.

+ Die Schubladenschränke in den Fensternischen der künftigen Grafikgalerie erlauben die Präsentation einer Vielzahl von Zeichnungen und druckgraphischen Blättern aus der großen Grafiksammlung des Museums. © Stadtmuseum

Um sie zu schützen, müssen kostbare Objekte in Vitrinen präsentiert werden. Aber auch um die Wirkung der Exponate zu steigern, kommen Präsentationsmöbel wie Vitrinen, Schränke und Podeste zum Einsatz. Sie bedürfen der genauen Planung.

Ein besonders aufwendiges Möbel wird in fünffacher Ausführung in der künftigen Grafikgalerie stehen. Im neuen Museum wird nämlich ein ganzer Gang diesem Sammlungsbereich gewidmet sein. Unter Abdunkelung, wie es für Arbeiten auf Papier angemessen ist, wird nun ein Vielfaches der bisher gezeigten Zeichnungen und Druckgrafiken präsentiert werden können. Ermöglicht wird die größere Zahl an Exponaten auch durch Schubladenmöbel in den tiefen Fensternischen. Ausziehbar und verglast kann jede Schublade mehrere grafische Blätter präsentieren.

Ausstellungsobjekte werden gerade restauriert

Die für die neue Ausstellung ausgewählten Objekte wurden bereits weitgehend auf ihren Zustand hin geprüft und werden nun nach und nach einer Restaurierung zugeführt, gereinigt und gesichert. Die Maßnahmen erfolgen getrennt nach Materialien und Gattungen durch mehrere, auf ihre Fachgebiete spezialisierte Restauratorinnen und Restauratoren.

+ Der Papierrestauratorin über die Schulter geblickt: Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. © Stadtmuseum, Bretz

Viele Objekte haben dadurch an Wirkung und Präsenz gewonnen. Auch konnten durch die restauratorische Behandlung bisweilen zusätzliche wertvolle Informationen gewonnen werden: Als etwa von einem Ölporträt die rückwärtige Doublierleinwand abgenommen wurde, kam auf der originalen Leinwand eine aufschlussreiche Beschriftung zum Vorschein.

Neues Prunkstück: eine Multifunktionsfläche

Wie in anderen Museen ist die Sammlung des Freisinger Stadtmuseums um ein Vielfaches größer als die Zahl der Objekte, die in den Ausstellungsräumen gezeigt werden können. Hinzu kommt, dass der Bestand, vor allem durch das Engagement des Historischen Vereins, weiterwächst. Künftige Neuzugänge wird man in die ständige Ausstellung zu integrieren versuchen. Davon abgesehen gibt es weitere Möglichkeiten, unberücksichtigte Bestände ins Licht zu setzen. Von großer Bedeutung im neuen Museum werden nämlich jene Flächen sein, die von vornherein eine wechselnde Bespielung vorsehen.

Da ist zum einen die Multifunktionsfläche im Südflügel des Museums mit etwa 160 Quadratmetern, die Schauplatz von Sonderausstellungen sein soll. Sodann gibt es im großen Treppenhaus vier Türöffnungen, die eine Verglasung erhalten und vom Museum als Vitrinen genutzt werden können. Alle Besucher, die sich in den Asamsaal oder ins Foyer begeben oder von dort herunterkommen, werden daran vorbeigehen.

Einem noch größeren Publikum wird sich ein breites und tiefes Schaufenster darbieten, das sich im Durchgang vom Marienplatz zum Hof des Asamgebäudes befindet, dem Hauptzugang zum Haus. Dieser Schauraum, der eine eigene Beleuchtungstechnik erhält, hat unter anderem den Vorteil, dass hier auch sehr große Objekte gut gezeigt werden können.

Ulrike Götz

