Kindergarten Sonnenschein: Erweiterungsbau wird eingeweiht - Auch die Kinder geben ihre Bewertung ab

Jetzt ist es noch mehr ein Kindergarten zum Wohlfühlen. Über den Erweiterungsbau freuen sich Daniela Rajczy, Nicola Freund und Kai Krömer (alle Architekturbüro, v. l.) sowie Kindergartenleiterin Elke Bärschmann (r). © Lehmann

Im Freisinger Kindergarten Sonnenschein wurde der Erweiterungsbau eingeweiht. Nicht nur der Oberbürgermeister, sondern auch die Kinder zogen Bilanz.

Freising – Im Erweiterungsbau des Kindergartens Sonnenschein geht’s schon seit vergangenen Sommer rund. Offiziell eingeweiht wurden die Räumlichkeiten allerdings erst am Dienstag. Rund 2,3 Millionen Euro hat das Projekt gekostet – oder wie es Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher für die Kinder formulierte: „Das ist sehr, sehr, sehr viel Geld.“

Die erste Frage, die Eschenbacher den Kindergartenkindern stellte: „Gefällt es euch?“ Und ja, die Kinder haben großen Spaß mit den Erweiterungen, die nun Platz bieten für eine weitere Kita-Gruppe, eine große Küche, einen lichtdurchfluteten Speise-Saal und einer brandneuen Matschschleuse samt Spielkorridor.

Stimmt, ihr kennt mich ja gar nicht. Also, ich bin der Chef von Freising.

Weil aber die Kleinen aufgrund der Feierlichkeit verwundert schauten, gab es von Eschenbacher erst einmal eine charmante Vorstellungsrunde: „Stimmt, ihr kennt mich ja gar nicht. Also, ich bin der Chef von Freising.“ Die Nachfrage, ob der Nachwuchs mit der neuen Küche zufrieden sei, wurde einstimmig und laut bejaht und dann bekannt gegeben, was mittags auf dem Speiseplan stand – Wiener mit Brezen.

Zufrieden zeigte sich auch Architekt Kai Krömer, der eine kurze Rückschau hielt auf die Herausforderungen eines Erweiterungsbaus auf einem derart kleinen Grundstück – und das bei laufendem Kindergarten-Betrieb. „Die Kinder waren immer die Zaungäste bei den Bauarbeiten“, erinnerte sich Krömer. Begonnen hatten die Arbeiten im Jahr 2021, aufgrund der Pandemie und dem Fachkräfte- und Personalmangel dauerte es aber bis Mai 2022, bis die erste Gruppe die Erweiterungen nutzen konnten.

Manchmal hatten wir ein mulmiges Gefühl, weil die Arbeiten ganz nah waren, aber zusammen haben wir diese herausfordernde Zeit gut geschafft.

„Die vielen Baumaschinen sorgten schon immer wieder für große Augen“, so die Rückschau der Kindergarten-Leiterin Elke Bärschmann. „Manchmal hatten wir ein mulmiges Gefühl, weil die Arbeiten ganz nah waren, aber zusammen haben wir diese herausfordernde Zeit gut geschafft. Vielen Dank auch an die Kinder, ihr hattet ja wirklich eine sehr aufregende Zeit in der Kita“. Das allerdings fand ein Bub scheinbar gar nicht, denn sein lautes Gähnen brachte die Leiterin dann doch kurz aus dem Konzept.

Anschließend gesegnet wurden die Räume, das Personal und die Kinder von Pastoralreferent Andreas Fußeder und Dekan Christian Weigl. Für die musikalische Umrahmung sorgte ein kleines Ensemble der Musikschule Freising mit einem besonderen Gast – Haustechnikerin Petra Rath am Hackbrett. Und natürlich hatten auch die Kinder ein spezielles Lied vorbereitet – über und für ein neues schönes Haus, ihrem Kindergarten. (Richard Lorenz)

