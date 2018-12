Die stille Tragödie

„Wir stecken in einem echten Dilemma“, sagt Alfred Fuchs, „und können de facto nichts tun – außer Abwarten“. Dem Leiter des Forstbetriebs Freising macht neben dem Borkenkäüfer ein weiterer Schädling das Leben schwer: Hymenoscyphus pseudoalbidus. der Pilz ist Verursacher des Eschentriebsterbens, das inzwischen auch massiv im Landkreis Freising grassiert. Besonders betroffen: Die Isarauen, wo die Esche die Hauptbaumart ist. Im Bereich des Forstbetriebs Freising stehen auf 700 Hektar Eschen – viele davon sind dem Tode geweiht. Denn gegen Hymenoscyphus ist – noch – kein Kraut gewachsen.

Freising – Rindenverfärbungen, Blattflecken, welke Blätter – die Symptome der tückischen Pilzerkrankung wurden vor zehn Jahren zum ersten Mal massiv im Landshuter Raum beobachtet. „2009/2010 ist die Baumkrankheit dann nach Freising rübergeschwappt“, berichtet Alfred Fuchs. „Seitdem haben wir häufige Symptome“. Im Bereich des Pförrerhofs südlich von Freising bis zur Autobahn wurde sogar schon eine ganze Eschenallee gefällt.

Kleinere Bäume erledigt der Pilz in kürzester Zeit, wie der Forst-Chef weiß, „die sind in einem oder zwei Jahren tot, da sie sofort bis zu 50 Prozent ihrer Biomasse einbüßen“. Bei großen Eschen dauere das „Siechtum“ bis zu acht Jahren. Der Einsatz von Fungiziden sei dabei nur graue Theorie: „Da müssten wir ganz Bayern einsprühen“, sagt Fuchs, „praktisch ist das nicht umsetzbar“. Auch, weil man auch den Waldboden intensiv behandeln müsste. Die Pilzsporen sitzen auch auf den Blättern – und überwintern dort am Boden, bis sie im Frühjahr in die Höhe stauben und erneut die Bäume infizieren.

Forstbetriebe und Waldbauern können dieser Tragödie, die sich inzwischen in 22 europäischen Ländern abspielt, nur tatenlos zusehen – und abgestorbene Eschen fällen. Dort, wo etwa Radwege unter den befallenen Bäumen vorbeiführen, werden deshalb in großem Stil Bäume „entnommen“, um Unfälle zu verhindern. „Das schaut natürlich für den Moment krass aus“, weiß der Forstbetriebsleiter, „negative Reaktionen aber hatten wir bisher noch nicht“. Offenbar sei in der Bevölkerung das Verständnis für die Notmaßnahme der Forstleute groß.

Die sind ohnehin im Dauerstress. Stichwort: Borkenkäfer. Von dieser Front gibt es im Raum Freising gute Nachrichten. „Nach unserem extremen Einsatz in diesem Jahr haben wir jetzt den Deckel drauf“, berichtet Fuchs. Man habe aktuell etwa 20 Prozent weniger Borkenkäfer als vor einem Jahr – „angesichts der Witterung heuer ist das ein riesiger Erfolg“. Derzeit ist der Käfer, der sich entweder in der Rinde oder im Boden versteckt, nicht aktiv. Beim Forstbetrieb Freising ist man deshalb dabei, die Brutstätten im Holz „komplett wegzuräumen“, wie Fuchs sagt. Das dauere noch „rund um die Uhr bis nächstes Jahr“.

Dann, im Frühjahr nächsten Jahres, krabbelten die verbliebenen Käfer aus dem Boden – und der Kampf beginne von Neuem. „Die Situation ist brandgefährlich“, weiß Fuchs, „und das wir sie auch noch zwei, drei Jahre lang bleiben“. Er weiß: „Wenn man etwas übersieht, hat man binnen kürzester Zeit sofort wieder riesige Käfernester“.

Von Käfer bis Klima – die Katastrophen in den Wäldern schlagen sich längst auch wirtschaftlich nieder. Nach den Stürmen und Käferplagen – von Südtirol über Tschechien und Bayern bis Norddeutschland – ist zuviel Holz auf dem Markt. Und der Preis ist im Keller.