Streit an Autowaschanlage eskaliert: Mann (25) zückt Pfefferspray und drückt ab

Von: Manuel Eser

Mit einem Pfefferspray hat ein Autofahrer einen anderen in Freising attackiert. © Daniel Karmann

Wer darf vor? Ein Streit an einer Autowachanlage in Freising ist am Samstag eskaliert. Einer der Rivalen griff zum Pfefferspray.

Freising - Der Vorfall ereignete sich In der Autowaschstraße in den Clemensängern in Freising. Wie die Polizei Freising berichtet, wollte sich ein Mann (25) in der Warteschlange nach vorne drängeln. Das passte dem 38-Jährigen, vor den sich der 25-Jährige mogelte, ganz und gar nicht. Laut Polizei kam es zunächst zu massiven Beleidigungen. Doch dabei blieb es am Ende nicht.

Der Streit artete derart aus, dass der Vordrängler ein Pfefferspray aus seinem Fahrzeug zog und es seinem Kontrahenten direkt ins Gesicht sprühte. Mit der Attacke verletzte er den 38-Jährigen an den Augen. Die Polizei sprach im Pressebericht von „deutlichen Rötungen“. Ärztliche Hilfe benötigte er allerdings nach Angaben der PI Freising nicht. Der Angreifer wird wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.