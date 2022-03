Eskalierter Überfall auf Freisinger Anwesen: Staatsanwalt hält Mordversuch für erwiesen

Stapel von Unterlagen hat der Prozess verursacht, bei dem es um die Klärung des gewaltsamen Einbruchs in ein Anwesen in Freising ging. Jetzt bahnt sich das Urteil an. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Im Dauerprozess um einen eskalierten Überfall auf ein Anwesen in Freising bahnt sich ein Urteil an. Die Staatsanwaltschaft hält einen Mordversuch für erwiesen.

Landkreis – Nach knapp einjähriger Verhandlungsdauer war es nun so weit: Im Prozess um einen Einbruch in ein Anwesen im westlichen Landkreis Freising hat Staatsanwalt Clemens Albert am Landgericht seinen Schlussvortrag gehalten - und eine hohe Haftstrafe gefordert.

Im Fall des 19-jährigen Angeklagten sah Albert den angeklagten Sachverhalt nach der Beweisaufnahme als erwiesen an, wonach dieser am 10. Februar 2020 in das Anwesen eingebrochen ist und den Hausherrn niedergeschlagen hat. Der 51-Jährige erlitt dabei ein offenes Schädelhirntrauma sowie einen Schädelbruch. Der Staatsanwalt plädierte auf schuldig des versuchten Mordes, der gefährlichen Körperverletzung, des schweren Raubs sowie des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Er beantragte eine Jugendstrafe von acht Jahren und sechs Monaten.

Gewaltakt wegen 700 Euro Beute

Was die Täterschaft des ebenfalls angeklagten Bruders angeht, so könne die Anwesenheit des 23-Jährigen am Tatort laut Staatsanwalt nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachgewiesen werden. Nachdem der 23-Jährige ausgesagt hatte, er habe nur seinen Bruder und einen Bekannten zu dem Anwesen gefahren, forderte Albert wegen Wohnungseinbruchdiebstahls eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten – und die Einziehung von 700 Euro Wertersatz. Diese Summe war in der Tatnacht gestohlen worden.

Vor Gericht zeigte sich der 51-jährige Überfallene, der als Nebenkläger am Prozess teilnahm, davon überzeugt, in den wenigen Sekunden bis zum Schlag die Angeklagten erkannt zu haben. Den Angaben ihres Mandanten folgend, kam daher die Nebenklagevertreterin zu einer anderen Beweiswürdigung als der Staatsanwalt und beantragte auch für den 23-Jährigen eine Verurteilung wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren Haft und für seinen jüngeren Bruder zehn Jahre Jugendstrafe.

Weiterer Tatverdächtiger schweigt

In der Tat hatte der 18-Jährige, der für kurze Zeit auf dem Anwesen gejobbt hat, zu Prozessbeginn im März 2021 den Einbruch eingeräumt. Den Schlag aber habe ein Bekannter ausgeführt. Sein älterer Bruder sei nicht dabei gewesen. Dieser gab selbst an, lediglich als Fahrer fungiert und mit dem Auto auf einem Feldweg gewartet zu haben.

Es dauerte Monate, bis das Gericht den Bekannten für eine Zeugenaussage ausfindig gemacht hatte. Als es heuer im Januar so weit war, machte der 22-jährige Rumäne von seinem Aussageverweigerungsrecht als Tatverdächtiger Gebrauch. „Ich glaube, dass alle drei im Haus waren“, betonte Albert. Aber da gebe es nun mal keine Beweise.

Die Verteidigung hat in zwei Wochen das Wort

Dass der Schlag von dem 19-Jährigen ausgeführt worden ist, sei hingegen eindeutig belegt durch zwei von ihm stammende Hautschuppen, die auf der Seite des Bettes sichergestellt worden seien, wo laut Rechtsmedizin der Schlagende stand. Gleich zwei Merkmale für Mord sah der Staatsanwalt erfüllt: die Heimtücke und das Vertuschenwollen des vorangegangenen Einbruchs.

Der Prozess wird am 16. März mit den Plädoyers der Verteidigung fortgesetzt. (kö)