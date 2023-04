Dirigentin der „Musik aus unterschiedlichen Noten“ Manuela Urbansky ist neue Pfarrerin in Freising

Amtseinführung am Palmsonntag

Neubeginn an Palmsonntag: In der Freisinger Christi-Himmelfahrts-Kirche wurde Pfarrerin Manuela Urbansky als Nachfolgerin von Thomas Prusseit in ihr neues Amt eingeführt.

Freising – Mit einem ökonomischen Start in die Karwoche wurde Pfarrerin Manuela Urbansky am Palmsonntag offiziell in ihr Amt eingeführt. Die 34-Jährige, die zuletzt in der evangelischen Kirchengemeinde in Unterschleißheim tätig war, übernimmt in Nachfolge von Pfarrer Thomas Prusseit die seit Juli vakante dritte Pfarrstelle des evangelisch-lutherischen Dekanats in Freising-Lerchenfeld. Die Segnung sprach Dekan Christian Weigl aus. Mit dabei viele Gäste, die die Christi-Himmelfahrts-Kirche bis auf den letzten Platz füllten.

Bei allem Tatendrang: „Pausen nicht vergessen“

In Erinnerung an den Einzug Jesus in Jerusalem wurde die neue Pfarrerin vom Team der Gemeinde zum Altar begleitet. Einen königlichen Empfang habe die Stadtgemeinschaft in Jerusalem Jesus bereitet, betonte Urbansky in ihrer Predigt. Alle Menschen seien ihm nachgelaufen, dahinter seien deren Erwartungen gelaufen. Jesus habe die Erwartungen nicht erfüllt. Keine „Befreiung von den Römern“ habe der Messias erreicht. Durch den Tod am Kreuz seien die Erwartungen aber anders in Erfüllung gegangen: Der Sieg über den Tod sei das gewesen, erinnerte die Geistliche an den biblischen Kontext.

Alle Erwartungen der Kirchengemeinde werde Urbansky vermutlich auch nicht erfüllen können, meinte Dekan Christian Weigl. Aber das Wesentliche werde die neue „Hirtin“ im Auge haben: empathisch zu sein gegenüber denjenigen, die Trost und Hilfe brauchen. Eine „Melodie aus vielen unterschiedlichen Noten“ soll das Zusammenspiel im Team der Gemeinde künftig sein, sagte Pfarrerin Meye Hoesch de Orellana. Als Musikerin – Urbansky spielt Saxofon und Klarinette – freue sie sich auf viele fetzige Melodien, die man gemeinsam „rocke“. Aber: „Pausen nicht vergessen“, wandte sich Hoesch de Orellana an die engagierte neue Kollegin. Denn diese seien genauso wichtig als wie das Musizieren.

Dekan Christian Weigl war ihr Mentor

Den Glauben kennengelernt habe sie in der evangelisch-lutherischen Gemeinde Neufahrn/Hallbergmoos, erzählte die neu in das Amt eingeführte Pfarrerin. Dort sei sie „praktisch aufgewachsen“ und habe bereits in jungen Jahren Gruppen geleitet. Stimmig war für sie das anschließende Studium der Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Den praktischen Teil des Studiums, das Vikariat, absolvierte sie im Münchner Stadtteil Milbertshofen. Dort wurde sie von Christian Weigl als Mentor betreut. Weigl war vor seinem Amtsantritt in Freising 13 Jahre lang Pfarramtsführer an der dortigen Dankeskirche.

Mit dem Lied, „das den Himmel öffnet“, wie Manuela Urbansky sagte, ging der stimmungsvolle Gottesdienst in der Christi-Himmelfahrts-Kirche zu Ende. „Tochter Zion, freue dich“ sei nicht nur ein Weihnachtslied. Es passe auch zu Ostern. Manchmal schicke der Himmel Dinge, die man nicht erwarte.

Maria Martin

