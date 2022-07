Das Mega-Projekt Eventhalle am Flughafen München nimmt die nächste Hürde

Von: Manuel Eser

Ein Magnet für Besucher aus Nah und Fern soll sie werden, die Eventhalle am Flughafen. © SW MUNICH REAL ESTATE

Die Event Arena am Flughafen München hat die nächste Hürde genommen: Die notwendige Änderung des Bebauungsplans wurde mit klarer Mehrheit im Ausschuss abgesegnet.

Freising/Flughafen – Der Planungsausschuss der Stadt Freising hat am Mittwoch mit 9:4 Stimmen beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 88 so zu ändern, dass dort die multifunktionale Konzert- und Kongresshalle (MUCcc) errichtet werden kann. Die geplante Event Arena hat damit die nächste Hürde genommen:

Wie Stadtbaumeisterin Barbara Schelle zu Beginn des Tagesordnungspunktes betont hatte, bedeute dieser Beschluss den Eintritt in die Bauleitplanung für das MUCcc, das durch den Bau eines Hotels mit 200 Betten und ein Parkhaus mit 1200 Stellplätzen auf dem Areal westlich des Airports ergänzt werden soll.

Kritiker wiederholen ihre Argumente

Grundlage des Beschlussvorschlags vom Mittwoch war die wichtige und zentrale Entscheidung des Freisinger Stadtrats in einer Sondersitzung am 6. April, als man mit 25:14 Stimmen die Verwaltung beauftragt hatte, in das Planungsverfahren für dieses Großprojekt einzusteigen.

Weil in dieser mehrstündigen Sondersitzung bereits mehr oder minder alle Argumente pro und contra MUCcc ausgetauscht worden waren und die Meinungen seitdem feststehen, hielten sich die Stadträte am Mittwoch auch zurück. Lediglich Flughafen- und Umweltreferent Manfred Drobny (Grüne) meldete sich zu Wort, wohl wissend, dass seine Äußerungen Wiederholungen seien. Allerdings könne das bei einem solchen Großprojekt „nicht schaden“.

Stadtdirektor: Projekt ist mit Konzepten der Stadt vereinbar

So führte Drobny die Verkehrsbelastung und die Gefahr, dass dadurch die Zahl der Flugbewegungen steige, ebenso ins Feld gegen die Event Arena wie seine Ansicht, dass es „irritierend“ sei, wenn die Stadt Freising einen Bebauungsplan, der die Flughafen-Entwicklung nach Westen eingrenzen soll, so ändere, dass genau das gegenteilige Ziel erreicht werde. OB Tobias Eschenbacher antwortete beispielsweise, dann könne man ja nie einen B-Plan ändern.

Zuvor hatte Stadtdirektor Gerhard Koch noch Stellung zu drei Prüfaufträgen genommen, die man vom Stadtrat am 6. April mitbekommen habe: Eine Alternativenprüfung sei rechtlich nicht vorgesehen, das Projekt sei mit den Vorgaben der Landesplanung ebenso vereinbar wie mit den Beschlüssen der Stadt Freising zum Mobilitätskonzept und zum Klimaschutzkonzept, lauteten Kochs Aussagen.

Der Investor trägt die Personal- und Sachkosten, die in der Stadt anfallen

Auch wichtig: Der Antragsteller, die SW Munich Real Estate GmbH, übernimmt nicht nur die Kosten für die Änderung des Bebauungsplans und des dazugehörigen Flächennutzungsplans in diesem Bereich (insbesondere auch die für die diversen Gutachter), sondern trägt auch die dadurch in der Stadt anfallenden Personal- und Sachkosten. Im Klartext: Für das Planungsverfahren wird man im Rathaus eine neue Stelle einrichten und besetzen, die die SW Munich Real Estate bezahlt.

Drobnys Anregung, die Kapazitäten einer solchen Stelle könne man doch wohl sinnvoller einsetzen, konterte der OB so: „Entschuldigung“, aber der Vorhabensträger bezahle die Stelle für sein Vorhaben und nicht für irgendetwas anders. Gegen den Eintritt in die Bauleitplanung votierten die drei Grünen-Stadträte Drobny, Sebastian und Werner Habermeyer sowie Emilia Kirner (ÖDP).

Bereits im April hatte der Stadtrat Freising einen Grundsatzbeschluss pro Event Arena gefällt: Mit 25:14 stimmte das Gremium dafür, ins Planungsverfahren für das Großprojekt einzusteigen, das auf Freisinger Flur entstehen soll.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.