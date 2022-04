Satte Mehrheit für Event Arena, aber auch verhärtete Fronten: So lief die historische Stadtratssitzung

Von: Andreas Beschorner

Die als Rund geplante Arena des Londoner Architekturbüros POPULOUS ging als Sieger hervor. Der Entwurf habe der geforderten Multifunktionalität am meisten entsprochen, betonte die Jury. © Beschorner

Der Freisinger Stadtrat hat mit großer Mehrheit für die Konzert- und Kongresshalle am Flughafen gestimmt. Die Fronten sind indes verhärtet.

Freising – Da waren die Fragen des Genehmigungsverfahrens und der Weg bis zum Siegerentwurf. Da ging es aber auch um erste Einschätzungen des Verkehrs und um das Kriterium der Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit. Vier wichtige Themen, die bei der Sondersitzung des Stadtrats zur multifunktionalen Konzert- und Kongressarena (MUCcc) am Mittwoch im Zentrum der Berichte und Diskussion standen.

Die Planung passt zu MUC als Drehkreuz

Stadtdirektor Gerhard Koch und Stadtbaumeisterin Barbara Schelle eröffneten den Reigen derer, die eingeladen und gefordert waren, etwas zu dem Großprojekt zu sagen: Wie Koch darlegte, liege das Areal im Vorranggebiet Flughafen. Und deshalb sei die Feststellung der Obersten Landesplanung – also des Wirtschaftsministeriums – wichtig, die geplante Konzertarena stehe damit in Einklang, weil so eine Arena auch zu einem internationalen Drehkreuz gehöre. Damit brauche man, führte Koch aus, kein sogenanntes Zielabweichungsverfahren. Allerdings, betonte der Stadtdirektor, sei es nicht möglich, das Projekt über das Luftverkehrsgesetz planfeststellen zu lassen, denn dazu sei der Flughafen-affine Anteil der Konzertarena dann doch zu gering. Fazit: „Es geht nur über die kommunale Planungshoheit“ – sprich: über ein Bauleitverfahren und die Genehmigung der Stadt.

Wie Schelle betonte, müssen in Folge dessen auch die für das Areal gültigen Bebauungspläne und der Flächennutzungsplan geändert werden. Dem Regionalplan widerspreche das Vorhaben nicht, weil regionale Grünzüge nicht berührt würden. Und es bleibe dabei: Die Stadt Freising und der Flughafen dürften nicht zusammenwachsen.

Der Weg zum Siegerentwurf

25 Jurymitglieder waren es, die darüber befanden, wie das Konzert- und Kongresszentrum aussehen solle. Jury-Vorsitzender Markus Allmann erläuterte den mehrstufigen Architekturwettbewerb, in dessen Verlauf vier Entwürfe zu beurteilen waren. Zur Teilnahme waren eingeladen: asp Architekten GmbH Stuttgart, gmp International GmbH Hamburg, HKS Architects Limited London und POPULOUS Architects Limited London. Die Jury habe sich am Ende für das Plangutachten des Architekturbüros POPULOUS Architekten, London, mit Latz + Partner Landschaftsarchitekten (Kranzberg) ausgesprochen. Maßgeblich für die Entscheidung sei neben dem in Summe besten architektonischen Konzept auch das überzeugende Nachhaltigkeits- und Klimakonzept gewesen. So gehe der Entwurf mit den Flächen sparsam um, das gesamte Arena-Dach werde mit einer PV-Anlage ausgestattet.

Erste Aussagen zum Verkehr

Es ist wohl das Thema, über das am meisten diskutiert wurde und wohl auch noch wird, wenn es um MUCcc geht: der Verkehr, die Verkehrsbelastung und die Erschließung. Ein erstes Gutachten, das überhaupt erst einmal grundsätzlich klären sollte, ob die Konzert-Arena an dieser Stelle möglich sei, stammt von den beiden Fachbüros Obermeyer Infrastruktur GmbH & Co. KG und Intraplan Consult GmbH. Helmuth Ammerl vom Büro Obermeyer war am Mittwoch virtuell zugeschaltet und legte das vor, was man bisher ermittelt habe. Man habe, berichtete Ammerl, weil man „ehrlich gerechnet“ habe, den Donnerstag als den Tag mit der derzeit höchsten Verkehrsbelastung herangezogen und dafür eines der rund 20 000 Besucher anziehenden Mega-Konzerte angesetzt (obwohl die doch meistens an Wochenende stattfänden).

Auf dem Weg zur Event Arena: Die Investoren haben im Stadtrat eine große Mehrheit von ihrem Projekt überzeugt. © SWMUNICH/Populous

Das Ergebnis: Die für die Zeit zwischen 18 und 20 Uhr zu erwartende Verkehrsbelastung an so einem Donnerstag liege noch immer unter der Spitzenstunde am Vormittag.

Knapp vier Stunden dauerte die Sondersitzung zum Thema Event Arena. Aufgrund der Brisanz des Themas gab’s auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer in der Luitpoldhalle. © Beschorner

Was den Anschluss an den ÖPNV angehe, so sei die Arena gut angeschlossen, erst recht wenn es den Erdinger Ringschluss, eine Haltestelle für den ÜFEX und die zweite Stammstrecke gebe. Den für die Stadt Freising wichtigen Knotenpunkt FS 44/FS 45 habe man, so räumte Ammerl ein, noch nicht detailliert in den Fokus genommen, werde das aber in der Folge selbstverständlich tun.

Ammerl betonte allerdings: Wenn der Pkw-Verkehr zu einem Konzert beginne, sei die Spitzenbelastung an diesem Knotenpunkt schon vorbei. Das Parkraumkonzept sei dezentral, könnten doch neben dem neuen Parkhaus am Abend die bereits vorhandenen Parkflächen im westlichen Flughafengelände genutzt werden.

Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit

Dass das MUCcc die erste klimaneutrale Konzertarena Deutschlands wird, dafür soll Transsolar Energietechnik GmbH aus München sorgen. Stefan Holst war gekommen, um darzulegen, dass die gewählten Materialien, die thermische Hülle, der Wärmeschutz, die PV-Anlage auf dem Dach der Arena, die Vermeidung fossiler Energieträger, der Einsatz von Wärmepumpen und der Bezug von Ökostrom zusammen mit dem selbst produzierten Strom ein klimaneutrales Konzert- und Kongresszentrum gewährleistet. Und man arbeite weiter an einer eigenständigen Konzertarena-Klimastrategie.

Die Debatte im Stadtrat: das Pro

„Ich bin begeistert.“ So eröffnete der Fraktionsvorsitzende der Freisinger Mitte (FSM), Reinhard Fiedler, die Aussprache. Fiedler erinnerte daran, dass sich auch andere Städte um diese Konzert-Arena bemühen – Hallbergmoos, Erding und München beispielsweise. Für ihn sei deshalb klar: „Diese Halle wird gebaut werden“ – und wenn eben nicht auf Freisinger Grund, dann vielleicht nur ein paar hundert Meter weiter. Da habe man dann dieselben Auswirkungen und möglichen Nachteile. Aber dann, so Fiedler, könne man als Stadt bei der Planung nicht mitreden, müsse auf alle Vorteile aber verzichten. Es wäre „voreilig und fahrlässig“, die Untersuchungen und Bauleitverfahren nicht einzuleiten.

„Wir dürfen uns diese Chance nicht entgehen lassen“, so Fiedlers Credo. Und weil es um die Zukunft von Freising gehe, beantragte Fiedler eine namentliche Abstimmung und versprach, nach Bau der Konzert-Arena nicht mehr in einen Flieger zu steigen, um eine der großen Bands in London oder anderswo zu sehen und zu hören.

Peter Warlimont und Andreas Mehltretter bezogen für die SPD ebenfalls deutlich Stellung pro MUCcc: Der Standort sei günstig ohne Nähe zu Wohnbebauung. Bau und Betrieb entsprächen klimatechnisch höchsten Standards, die zu erwartende Verkehrsbelastung sei „durchaus vertretbar“, Hinweise auf Sondermaschinen am MUC gebe es keine, die Arena biete auch wirtschaftlich „nur Vorteile“, bedeute eine Stärkung für Hotellerie und Gastronomie auch in Freising, sei „eine große Chance“ und ein „begrüßenswerter Gewinn für das Kulturleben“. Wichtig für Warlimont: Man dürfe keinesfalls an einer Zustimmung zu diesem Konzert- und Kongresszentrum festmachen, welche Einstellung jemand zur dritten Startbahn habe.

In fünf Jahren könnte die multifunktionale Konzert- und Kongresshalle MUCcc in Betrieb gehen. Zuvor aber warten zwei Jahre Planungsarbeit. © SWMUNICH/Populous

Jens Barschdorf, FDP-Einzelkämpfer im Stadtrat, sprach von einem wichtigen privatwirtschaftlichen Projekt. Dass die Grünen in München für solch eine Arena seien, hier aber dagegen, sei keine saubere Argumentation. Dass die Konzert-Arena eine Konkurrenz zum Lindenkeller oder zur Luitpoldhalle sei, das seien „absurde Argumente“. Da würden Vorwände gesucht, um eine „ideologische Ablehnung“ in ein pseudo-sachliches Nein umzuwandeln. Er sehe nur Vorteile für die Stadt – von einem größeren Kulturangebot hin bis zu Gewerbesteuereinnahmen. Und deshalb stimme er „aus vollster Überzeugung“ mit Ja. FW und CSU votierten auch mit Ja, äußerten sich allerdings in der Diskussion nicht.

Die Debatte im Stadtrat: das Contra

Flughafen- und Umweltreferent Manfred Drobny (Grüne) war der erste Redner, der sich gegen das Projekt aussprach: Das höre sich ja alles „ganz wunderbar“ an, aber es fehlten noch einige Unterlagen. Er sehe viele Nachteile und wenige Vorteile. Drobny warnte, man könne noch nichts dazu sagen, wie sich die Verkehrsbelastung bei Kongressen, die ja tagsüber liefen, darstelle – und das betreffe auch die dann noch vorhandenen Parkplätze.

Zu einer Mahnwache vor der Luitpoldhalle hatten die Klimaschützer der Freisinger Fridays-for-Future-Gruppe aufgerufen. Die Gegner des Projekts befürchten negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Region. © Beschorner

Und was die Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit betreffe, dürfe man nicht davon ausgehen, die Event-Arena werde als 0815-Bau auf jeden Fall errichtet, um dann so eine Klimaverträglichkeit zu behaupten. „Eigentlich“, so Drobny, „muss man einen Vergleich zur Null-Variante ziehen“.

Grünen-Fraktionssprecherin Susanne Günther erinnerte an den Agenda 21-Prozess, an STEP 2030, an das 2018 beschlossene Mobilitätskonzept, die 2021 beschlossene Klimaoffensive und die Stellungnahme der Stadt zur Teilfortschreibung des LEP. Ihr Fazit: Das Projekt Konzert- und Kongressarena stehe zu jedem dieser Konzepte und Beschlüsse im Widerspruch. „Welche Halbwertszeit haben denn unsere Beschlüsse“, fragte Günther. Oder seien das gar nur „Sonntagsreden“? Und: „Wann hören wir mit dem Wahnsinn auf und handeln verantwortungsbewusst für die Zukunft unserer Kinder?“

Charlotte Reitsam sprach von einem „Prestigeobjekt“, Günther von einem „elitären Projekt“, das sich kaum ein Freisinger leisten könne, ihr Kollege Werner Habermeyer betonte, für ihn sei der Bedarf nicht nachgewiesen.

Contra kam auch von den Ratsmitgliedern der ÖDP: Emilia Kirner bezweifelte den Bedarf.: „Will man wirklich eine zweite Stadt Freising“ auf dem Flughafengelände?“ Sie nicht. Freising werde davon nicht profitieren. Den Aussagen zur Verkehrsbelastung glaube sie auch nicht: „Die kommen mit dem Auto oder fliegen.“ Ulrich Vogl forderte, man müsse die Spitzenstunde zwischen 8 und 9 Uhr untersuchen, wenn der Verkehr eh stark sei und noch Kongresse dazukämen.

Hartmut Binner sagte, er wäre über eine Zustimmung „traurig“, würde diese den bisher erfolgreichen Abwehrkampf gegen die dritte Startbahn untergraben Es gebe keinen Bedarf für diese Arena und selbstverständlich solle sie als weitere Begründung zum Bau der Startbahn herhalten.

Und die Freisinger Linke? Nicolas-Pano Graßy betonte, die Konzert-Arena habe ganz viel mit dem Flughafen, aber fast nichts mit Freising zu tun. Die Studie zu den wirtschaftlichen Effekten, die eine Bruttowertschöpfung von 120 Millionen Euro pro Jahr voraussage, sei „absolut nichtssagend“ und „teilweise sehr unseriös“.

Guido Hoyer betonte schließlich, niemand könne einen Zusammenhang mit dem Flugverkehr leugnen. „Vorrangiges Ziel“ sei der Klimaschutz, da stünden Argumente wie Gewerbesteuereinnahmen und andere Dinge „weit zurück“.