Exhibitionist belästigt Frau am Pullinger Weiher - Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung

Ein Exhibitionist hat am Pullinger Weiher sein Unwesen getrieben. Symbolbild © Friso Gentsch

Am Pullinger Weiher wurde eine Frau von einem Exhibitionisten sexuell belästigt. Die Polizei veröffentlicht eine Personenbeschreibung.

Freising - Ein bislang unbekannter Mann trat am Samstag am Pullinger Weiher einer Frau als Exhibitionist gegenüber. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Erding.

Eine 57-jährige Freisingerin war am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr mit ihrem Stand-up-Paddleboard auf dem See unterwegs, als sie den Mann am Ufer des Nordstrands bei der Acheringer Straße bemerkte. „Der Mann entkleidete sich und manipulierte offenkundig an seinem Glied“, teilt die Polizei mit.

Die Frau alarmierte die Polizei, eine Fahndung verlief bislang allerdings ohne Ergebnis. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: circa 45 Jahre alt, kräftige Statur, kurze Haare, Vollbart. Er trug eine Sonnenbrille, dunkelblaue Shorts und ein graues Shirt.

Die Kripo Erding bittet in diesem Zusammenhang Personen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen geben können, sich mit den Ermittlern unter Tel. (08122) 9680 in Verbindung zu setzen. ft

