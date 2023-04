Braucht Freising eine Fußgängerzone? - Experte für Standortentwicklung warnt

Von: Manuel Eser

Alle unter einem Hut: Im Augenblick gilt in der Unteren Hauptstraße Begegnungsverkehr. Fußgänger, Radler und Pkw bewegen sich hier gleichberechtigt, was immer wieder zu Konflikten führt. © Lehmann

Braucht die Freisinger Innenstadt eine Fußgängerzone statt einer Begegnungszone? Zu dieser heißdiskutierten Frage hat sich nun ein Innenstadt-Experte geäußert.

Freising – Dr. Manfred Heider war am Mittwochnachmittag zu Gast im städtischen Bauausschuss, um die Aktualisierung des Freisinger Einzelhandelentwicklungskonzepts vorzustellen. Hans Hölzl (FSM) nutzte die Gelegenheit, um den Experten zu befragen, wie dieser eine Fußgängerzone bewerten würde, die sich durch die komplette Innenstadt ziehen würde, also von der Karlwirtkreuzung an der Oberen bis zur Altstadtgalerie an der Unteren Hauptstraße. Rund 500 Meter sind das.

Auch wenn Heider zunächst auswich mit dem Verweis, dass dies pauschal nicht zu beantworten sei, fand er dann doch klare Worte. „Eine so lange Achse könnte als Fußgängerzone doch ein wenig tot wirken.“ Und das würde sich nachteilig auf die Attraktivität der Innenstadt auswirken, warnte der Experte für Standortentwicklung.

Klare Haltung: Dr. Manfred Heider äußerte sich zu einer möglichen Fußgängerzone. © Eser

Sein Ratschlag: Auf alle Fälle die Händlersicht in solche Überlegungen einzubeziehen – und auch die Bedürfnisse der Menschen, die in der Innenstadt leben. „Denn Wohnen in der Innenstadt ist auch ein wichtiges Thema, was Belebung angeht“, betonte Heider. „Und für die Bewohner muss die Erreichbarkeit ihres Zuhauses gewährleistet sein – auch wenn der Durchgangsverkehr freilich aus der Innenstadt raus muss.“

„Gutes Zeichen“ für die Innenstadt Elf Jahre ist das Einzelhandelsentwicklungskonzept der Stadt Freising alt. Seitdem ist die Digitalisierung vorangeschritten. Im Mode- und Elektrobereich macht der Marktanteil des Onlinehandels inzwischen mehr als 40 Prozent aus. Höchste Zeit also, das Gutachten zu aktualisieren. Wie Projektleiter Dr. Manfred Heider berichtete, gibt es in der Innenstadt seit 2012 34 Einzelhandelsbetriebe weniger. Es existieren über 20 Leerstände. Die gute Nachricht: Die Rückgänge fanden vor 2018 statt. Seitdem hat sich die Lage stabilisiert – trotz mehrerer Lockdowns. Heider: „Das ist erstaunlich und ein gutes Zeichen: Freising hat einen Teil des Umstrukturierungsprozesses hinter sich.“

Grünen-Stadtrat Werner Habermeyer sah es doch etwas anders. „Die Kunden haben den Geschäften in der Innenstadt trotz Innenstadtsanierung und vieler Baustellen die Stange gehalten und dafür viele Unannehmlichkeiten in Kauf genommen“, betonte er. Die Bevölkerung wünsche sich eine Fußgängerzone in der Stadt und habe das auch verdient. Sein Fazit: „Der Kunde ist König.“

Die Grünen forcieren bereits die Umwandlung der Begegnungszone für Untere Hauptstraße, Heiliggeistgasse und General-von-Nagel-Straße. Einen entsprechenden Antrag hat die Stadtratsfraktion im August vergangenen Jahres gestellt, behandelt wurde er noch nicht. Daher gilt nach wie vor, dass Kfz-Fahrer, Radler und Fußgänger in diesem Bereich gleichberechtigt unterwegs sind. Dass es dabei häufig zu Konflikten kommt, lässt sich bei jedem einzelnen Innenstadtbesuch beobachten.

Oberbürgermeister will die parkenden Autos „raushaben“

Eine Fußgängerzone ist nach aktuellen Planungen nur in der Passage zwischen Schiedereck und Amtsgerichtsgasse vorgesehen. Allerdings gibt es noch den weiterhin gültigen Beschluss zu einem Antrag von Robert Weller (FW). Dessen Vorschlag, die Frage nach einer größeren Fußgängerzone um zwei Jahre zu vertagen, wurde im März 2021 angenommen.

Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher äußerte sich am Mittwoch im Ausschuss nicht zum Thema Fußgängerzone. Er erklärte allerdings, dass ihn die vielen Autos stören, die aktuell vor allem an der nahezu fertiggestellten Oberen Hauptstraße parken und zum Teil auch den Bereich des Blindenleitsystems zustellen. Die Ansage des OB: „Die wollen wir auf jeden Fall raushaben.“

