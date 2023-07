Befürworter im Kreistag setzen sich durch: Expressbus Weihenstephan-Garching erhält Verstärkung

Eineinhalb Jahre ist es her, dass der Expressbus zwischen Weihenstephan und Garching gestartet ist. Jetzt gibt es für die erfolgreiche Linie Verstärkung. © Lehmann

Der erfolgreiche Expressbus von Freising-Weihenstephan nach Garching erhält Verstärkung. Das führt zu einer noch besseren Taktung. Doch nicht alle waren dafür.

Freising – Über eines waren sich am Donnerstag bei der Kreistagssitzung alle einig: Die MVV-Expressbuslinie Weihenstephan-Garching ist eine Erfolgsgeschichte. Weil aber die Busse regelmäßig an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen und dadurch zeitweise sogar Haltestellen nicht mehr angefahren werden können, hat die Verwaltung zusammen mit dem MVV nun an einem Ausbaukonzept gearbeitet. Das Resultat: Ein Verstärkerbus muss her. Das Problem: Es wird teuer – und das gefiel so manchem Kreisrat gar nicht.

Der Expressbus von Freising, über Weihenstephan bis nach Garching wird so gut von den Bürgern angenommen, dass seit einiger Zeit vom Landkreis laut über eine Erweiterung nachgedacht wird. Jetzt lag das Thema nach mehrmaliger Behandlung in den Ausschüssen auf dem Tisch der Kreisräte, die sich erneut mit dem „Uni-Express“ auseinandersetzten.

Detailliert ging es dabei um drei Vorschläge der Verwaltung, um den Andrang im Bus zu entzerren: erstens mithilfe einer höheren Taktung der Fahrten, zweitens durch die Verlängerung der Betriebszeiten von Montag bis Freitag und drittens durch die Einführung eines Fahr-Angebots an Sonn- und Feiertagen.

Uwe Gerlsbeck (CSU) wollte auf die Bremse steigen. © FT-Archiv

Unstrittig, weil ja durch die vorhandenen Busse machbar, seien laut Landrat Helmut Petz die Verlängerungen der Betriebszeiten sowie das Angebot an Sonn- und Feiertagen. Die höhere Taktung, nämlich alle 20 Minuten, sorgte hingegen schon in den Kreis-Ausschusssitzungen für so manche Diskussion. Der Grund: Dafür muss ein weiterer Bus angeschafft werden – und das geht halt ins Geld. Eine Möglichkeit, die sich allerdings aufgetan hatte und von Petz in die Diskussion eingebracht wurde: Statt einen neuen Bus zu kaufen könnte ein gebrauchter Bus erstanden werden. Der große Vorteil bestünde in einer Kostenersparnis, als Nachteile wurden die fehlende neueste Ausstattung genannt – wie auch das fehlende Außendesign, das man von den schon eingesetzten Expressbussen kennt.

Widerspruch gab es von Uwe Gerlsbeck (CSU), dem das ganze schlichtweg zu „unausgereift“ war – gerade eben weil ständig vom Sparen geredet werde, durch den Verstärkerbus aber hohe Kosten auf den Kreis zu kommen würden. Was er sich wünschte, vor allem in punkto teure Zusatzfahren: „Wir sollten das nochmal prüfen und dann alle Fakten auf den Tisch legen.“

Auch Petz wirkte plötzlich unentschlossen und gab zu, dass er mit allen Möglichkeiten einverstanden sei – auch mit einer weiteren Bedenkzeit samt nochmaligen Prüfungen von Zahlen, Daten und Fakten.

Rainer Schneider (FW) wollte ebenfalls keine schnelle Entscheidung. Auch ihm waren Zahlen zur Auslastung wichtig. In der Beschlussvorlage hieß es nämlich, dass in den Stoßzeiten bis zu 77 Leute im Bus unterwegs seien, Petz hingegen hatte eine deutlich höhere Zahl genannt. Ganz anders sah das Johannes Becher (Grüne): „Die Leute haben mit ihren Füßen abgestimmt. Die Busse sind sehr voll, die Linie muss verstärkt werden.“

Johannes Becher (Grüne) trat für den Bus aufs Gas. © Kathrin Schierl Fotografie

Eine Vertagung des Punktes, wie von Gerslbeck gewünscht und auch von Petz in Betracht gezogen, lehnte Becher kategorisch ab. Eher für einen neuen, statt einem gebrauchten Bus sprach sich Tobias Eschenbacher (FSM) aus, weil die Campus-Linie von vielen internationalen Gästen genutzt werde, ein Bus mit dem bekannten Außendesign einfach einen höheren Wiedererkennungswert habe und somit auch die Orientierung für die Kunden vereinfach werden würde. Bus-Fürsprecher Peter Warlimont (SPD) sagte: „Ich hoffe, wir schauen beim Straßenausbau auch so penibel auf die Kosten wie jetzt bei dem Bus.“

Nach zahlreichen Wortmeldungen rief Petz zur Abstimmung: 35 der 57 Räte stimmten für einen gebrauchten Bus, der nun gekauft wird. Damit wird die Expresslinie ausgeweitet in Taktung, einem größeren Fahr-Angebot und der Möglichkeit, auch an Sonn- und Feiertagen von Freising nach Garching zu kommen. (Richard Lorenz)

