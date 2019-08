In Freising häufen sich die Fälle von nächtlicher Ruhestörung

Eingeschlagene Scheiben, zerstochene Reifen, zerkratze Autos – Fälle von Vandalismus häufen sich in Lerchenfeld. Dazu kommen immer mehr nächtliche Ruhestörungen.

Freising– „Es wird immer schlimmer“, sagt eine Anwohnerin, die ihren Namen nicht nennen will. Die Polizei bestätigt: Es gebe tatsächlich eine besorgniserregende Entwicklung in Lerchenfeld. „Problem erkannt“, sagt PI-Leiter Ernst Neuner. Man werde versuchen, das „im Keim zu ersticken“.

Eine neue Generation von Jugendlichen

Tatsächlich gebe es in Lerchenfeld derzeit eine „neue Generation“ von Jugendlichen, die auch nachts viel auf den Straßen unterwegs seien und Unfug treiben würden: Ruhestörungen und Sachbeschädigungen häuften sich, wie Neuner bestätigt. Man werde sich daher mit dem Landratsamt und der Stadtverwaltung zusammensetzung, um zu überlegen, „wie wir das Problem lösen können“. Man wolle es so schnell wie möglich in den Griff kriegen. Schon jetzt aber steuere man dem negativen Trend zweigleisig entgegen.

+ Polizeioberrat Ernst Neuner setzt auf Prävention und intensive Polizeipräsenz. So seien zum einen verstärkt Jugendkontaktbeamte in Lerchenfeld im Einsatz, die gezielt den Kontakt mit den Jugendlichen suchen. Dabei gehe es auch darum, die Täter aus der Anonymität einer Gruppe herauszulösen. „Wenn die wissen, dass ihre Identität bekannt ist, steigt die Hemmschwelle, weitere Straftaten zu begehen. Mit schnellen Erfolgen sei aber nicht zu rechnen, räumt Neuner ein. Man müsse hier langfristig dranbleiben.

Verstärkte Präsenz uniformierter Beamter

Die zweite Schiene ist die verstärkte Präsenz uniformierter Polizisten in Lerchenfeld. „Dort, wo man uns sieht, passiert nichts“, weiß der Freisinger Polizeichef. Doch Lerchenfeld mit seinen Hochhäusern und verwinkelten Wohnanlage sei schwierig zu überwachen. „Da fährt vorne die Streife vorbei“, sagt Neuner, „und die Jugendlichen, die 20 Meter weiter hinter dem Gebäude gerade etwas anstellen, sieht man nicht.“

Die Lerchenfelder werde man jedenfalls nicht im Stich lassen: „Wir wissen, dass sich die Bürger hier verstärkt Sorgen machen.“ Daher wolle man „frühzeitig einhaken, damit wir nicht später der Entwicklung nachlaufen müssen.“ Das Schlüsselwort sei Prävention. Jugendliche, den man jetzt „abfange“, würden später einmal keine Straftaten verüben. Das wäre für alle das Beste.

