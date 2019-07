Ein „Mutmacherbetrieb“: Familie Pellymeyer feiert 600 Jahre Eggertshof

600 Jahre Eggertshof – die Großfamilie Pellmeyer hat dieses historische Ereignis am Wochenende gebührend gefeiert. Ministerin Michaela Kaniber lobte den „Mutmacherbetrieb“.

Freising/Eggertshofen– 600 Jahre Eggertshof – die Großfamilie Pellmeyer hat dieses historische Ereignis am Wochenende gebührend gefeiert: mit einem Festakt für geladene Gäste und einem Treffen der „Ehemaligen“ am Samstag. Am Sonntag durfte sich die Bevölkerung beim Tag des Offenen Hofs auf dem landwirtschaftlichen Unternehmen im „kleinsten Stadtteil“ von Freising umsehen.

Gemeinschaftssinn als Motor

Dass es vor allem der Gemeinschaftssinn der Familie war, der den ländlichen Betrieb die Jahrhunderte über vorangetrieben hat, das betonten die vielen Festredner, darunter auch die Bayerische Landwirtschaftsministerin, Michaela Kaniber. Vor 600 Jahren tauchte der Eggertshof zum ersten Mal in den Geschichtsbüchern auf. Den Dreißigjährigen Krieg hat er überstanden und die beiden Weltkriege in der Neuzeit. In der Mitte des Hofes steht heute noch die Jahrhunderte alte Linde, die „wenn Bäume sprechen könnten“, wie Josef Pellmeyer bei der Begrüßung der Ehrengäste am Samstag betonte, wohl einiges zu erzählen hätte. Erzählen konnte der „Senior“, der den Biogasbetrieb mit Kompostieranlage im vergangenen Jahr an Sohn Michael übergeben hat, auch genug. Davon, wie sich im Mittelalter die Freisinger Fürstbischöfe im „Jagdhaus“ an den Isarauen zur Jagd getroffen hatten. „Fürstenweg“ sei daher die Allee mit alten Bäumen genannt worden, die heute nur noch rudimentär entlang der B 11 zwischen Freising und Eggertshofen zu erkennen ist.

Hof musste im Ersten Weltkrieg nicht veräußert werden

Einem glücklichen Umstand habe es die Familie zu verdanken gehabt, dass der Hof im Ersten Weltkrieg nicht veräußert werden musste. 1941 sei sein Vater zum Kriegsdienst einberufen worden. Nach einem Autounfall des Urgroßvaters durfte er zurückkehren auf das elterliche Anwesen und den Hof weiterführen. Viele Kriegsgefangene hätten diese Zeit über auf dem Eggertshof gearbeitet. „Wenn sie die Kinder zuhause gelassen hätten, hätte es dieser Arbeitskräfte nicht gebraucht“, schüttelte Pellmeyer den Kopf.

„Viele Menschen wissen gar nicht mehr, wie Lebensmittel produziert werden“

Ein „Mutmacherbetrieb“ sei der Eggertshof, sagte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. Die landwirtschaftlichen Betriebe müssten in der Argumentation wieder in „Meinungsführerschaft“ kommen. Die Familie Pellmeyer sei ein „Best-Practice“-Beispiel dafür. „Ein Stück Stadtgeschichte“ sei auf dem Eggertshof geschrieben worden, sagte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. Als „Pionier“ und Vorreiter“ lobte er die Familie. Zum Dank gab es einen Freisinger (Teddy)-Bären: Kuschelig und weich – wohl für den Nachwuchs in der Familie von Sohn Michael. Staatsminister Florian Hermann lobte das Prinzip der Nachhaltigkeit, mit dem auf dem Eggertshof gewirtschaftet wird. Dank sprach er dafür aus, dass die Bevölkerung auf den Betrieb geladen wurde. „Viele Menschen wissen gar nicht mehr, wie Lebensmittel produziert werden.“

Der Präsident des Bayerischen Bauernverbands, Walter Heidl, würdigte Pellmeyer als einen, der nicht nur Ideen habe, sondern diese auch umsetze. Die viel diskutierte Düngeverordnung tangiere den Eggertshof nicht, meinte der Präsident des Fachverband Biogas, Horst Seide. Damit erinnerte an die neue Vakuumverdampfungsanlage am Hof, aus der hoch konzentrierter Dünger abfalle und die am Samstag mit Segen durch den Freisinger Stadtpfarrer Peter Lederer eingeweiht wurde. Gleich neben der alten Linde. Maria Martin