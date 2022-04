„Fadenscheinige Argumente“ gegen Arena: Freisinger FDP spricht sich klar für Konzerthalle aus

Von: Andreas Beschorner

Bilden den FDP-Vorstand nach der Neuwahl: (hinten, v. l.) Eva-Maria Schmid Frauke-Sophie Nieskens und Martin Schädlich sowie (vorne) Jens Barschdorf. © Lehmann

Die FDP Freising spricht sich klar für die am Flughafen geplante Konzerthalle aus. Heftige Kritik gibt es an den Gegnern der Event Arena MUCcc.

Freising – Vor vier Jahren hat der Freisinger FDP-Ortsverband zum letzten Mal eine Jahreshauptversammlung abgehalten, um einen Vorstand zu wählen. Corona verhinderte weitere Zusammenkünfte – bis zu diesem Mittwoch. Da traf man sich wieder live im Heurigen und bestätigte Stadtrat Jens Barschdorf als Ortsvorsitzenden.

Der sprach von „vier erfolgreichen Jahren“, die die Freisinger FDP hinter sich gebracht habe. Da seien zunächst die „vielen erfolgreichen Wahlkämpfe“ gewesen – beginnend bei der Landtagswahl über die Europa- und die Bundestagswahl bis hin zur Kommunalwahl 2020. Da habe die FDP ihr Ergebnis zwar deutlich steigern können, betonte Barschdorf, für einen zweiten Stadtrat habe es aber dennoch knapp nicht gereicht, so der Einzelkämpfer im 40-köpfigen Gremium des Stadtparlaments.

FDP freut sich über deutlichen Mitgliederzuwachs

Zugelegt hat der FDP-Ortsverband auch bei den Mitgliedern: Waren es im Jahr 2018 noch 29, so zählt der Ortsverband zum jetzigen Zeitpunkt 51 Personen. Und auch politisch, so Barschdorf in seinem Bericht weiter, habe man in den vergangenen vier Jahren „viel erreicht“: Da seien diverse Anträge gewesen, die sich mit der Innenstadt und dem Flächenverbrauch beschäftigten, er selbst habe sich inzwischen nach fast zwei Jahren als Stadtrat gut eingearbeitet.

Das bedeute einen großen Aufwand, bringe aber auch Ertrag, so Barschdorf. Künftig gelte es, das Gewerbe besser zu unterstützen, weiter Wohnraum zu schaffen, der in die Umgebung passe und bezahlbar sei, und überhaupt bei allem „aufmerksam zu sein und den Finger in die Wunde zu legen“.

Event Arena: „Diese Fundamentalopposition regt mich wahnsinnig auf“

Und dann war da noch das Thema des MUCcc: Er werde die Konzert- und Kongresshalle „positiv begleiten“, wäre sie doch eine echte Bereicherung für die Stadt. Er finde es schade, dass das Projekt von manchen nur deshalb abgelehnt werde, weil es auf Flughafengelände liege. FDP-Kreisvorsitzender Timo Ecker legte nach: „Diese Fundamentalopposition regt mich wahnsinnig auf.“ Da würden „fadenscheinige Argumente“ gegen das Projekt angeführt, die Gegner seien „ideologisch getrieben“.

Bei den Neuwahlen wurde Barschdorf von den zehn stimmberechtigten Mitgliedern in seinem Amt bestätigt, seine beiden neuen Stellvertreterinnen heißen Eva-Maria Schmidt und Frauke Sophie Nieskens, neuer Schriftführer ist Martin Schädlich.