Freising feiert die erfolgreiche OP am offenen Herzen: „Pre-Opening-Party“ in der Innenstadt kommt gut an

Teilen

Juhu, endlich ist die Straße frei! Darüber freuten sich nicht nur die kleinen Gäste der „Pre-Opening-Party“, sondern auch die Anwohner und Geschäftsleute. Fotos: Lehmann © Lehmann

In der Freisinger Innenstadt wurde am Freitag gefeiert: Die Aktive City veranstaltete eine „Pre-Opening-Party“ in der neugestalteten Oberen Hauptstraße.

Freising – Nach über zwei Jahren Baulärm, Baugruben und Bauzäunen konnten die Freisinger am Freitag endlich wieder in der Oberen Hauptstraße feiern und tanzen – und zwar bei der von Stadt und Aktiven City kurzfristig auf die Beine gestellten „Pre-Opening-Party“ unter freiem Himmel. Das ausgeklügelte Rahmenprogramm hielt für Alt und Jung genug parat, um zu spüren, was gefehlt hatte – nämlich das pulsierende Leben im Herzstück des Großprojekts.

„Es waren schwierige zeiten, aber ich bin überzeugt, dass es sich gelohnt hat“

„Die Neugestaltung der Oberen Hauptstraße mit der Moosach-Eröffnung war fast eine Operation am offenen Herzen“, sagte Wirtschaftsreferentin Teresa Degelmann zum Auftakt der Feierlichkeiten. Und sie bedankte sich bei allen Anwohnern und der Geschäftswelt vor Ort für ihre Geduld. „Es waren schwierige Zeiten, aber ich bin überzeugt, dass es sich gelohnt hat und die Basis sein wird, um gemeinsam durch diese wirtschaftlich fordernde Situation nach den Corona-Jahren und mitten in einer Energiekrise zu kommen“, betonte Degelmann.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Es freut mich, dass viele Geschäfte mitgemacht haben und was anbieten. Wir haben ein ganz gutes Programm gestrickt“, so anschließend Max-Josef Kirchmaier, Vorsitzender der Aktiven City Freising, der wieder mal viel Engagement in die ganze Sache gesteckt – und eigentlich für große Reden gar keine Zeit hatte. Der Grund: Der Nikolaus hatte aufgrund der schlechten Witterung, nämlich eiskalter Nieselschnee und Glätte, kurzfristig seinen Besuch in Domstadt absagen müssen – wie auch einige Musiker. Hilfe eilte allerdings schnell herbei und im Handumdrehen war eine neue Band auf die Beine gestellt worden, nämlich die „Freising Brass“, bestehend aus dem Who is Who der Freisinger Künstlerszene. Und die ließ es gleich mal richtig krachen mit aufgepeppten Weihnachtssongs aus allen Epochen.

„Freising Brass“ sorgte mit weihnachtlichen Klängen für die richtige Stimmung. © Lehmann

Als vorweihnachtliches Geschenk von der Stadt und der Aktiven City gab es für die in puncto Innenstadtsanierung sehr geduldigen Freisinger kostenlosen Glühwein und gratis Bratwürste: pro Bude rund 20 Liter dampfendes Weihnachtsgefühl pur und beim Schuhbauer-Stand um die 300 Würste. Was diesbezüglich nicht unerwähnt bleiben sollte: Mancher Bürger verwechselte die weihnachtlichen Stände scheinbar mit einer Freischänke und kam gleich mit eigenen Tassen daher, um sich Glühwein auf Vorrat zu sichern. Das Ergebnis, das beim Rundgang dann zu hören war: „20 Liter hatten wir – nach 20 Minuten war nix mehr da.“

Lesestunde für Kinder und Capoeira-Schnupperkurs

Der Stimmung tat das größtenteils allerdings keinen Abbruch, denn das von Kirchmaier aufgestellte Konzept funktionierte ganz und gar wunderbar, auch weil es so vielfältig war: Während die Kleinen sich eine Lesung von Cornelia Neudert im Furtner anhören durften, konnten sich die Größeren beispielsweise in der HICAP Kulturschule bei einem Capoeira-Schnupperkurs ausprobieren. Auch für die Abendunterhaltung war bestens gesorgt worden, dort legten nämlich Jutta Ederer und Woife Götz ihre Lieblingsscheiben auf – und zwar bis weit nach Mitternacht.

Bis dahin allerdings ließen die „Freising Brass“ nichts anbrennen, wenngleich Kirchmaier noch vor dem ersten Song die Zuhörer gewarnt hatte: „Wir kennen uns zwar schon alle lang, aber wir haben noch nie geübt. Es könnte schräg werden, oder auch ganz schön.“ Es wurde aber schön – sehr sogar.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.