Fenster eingeschlagen: Unbekannte brechen in zwei Freisinger Geschäfte ein

Freising – Der Freisinger Polizei machen derzeit Einbrecher viel Arbeit: In der Nacht auf Donnerstag ist ein bislang Unbekannter in eine Kfz-Werkstatt an der Angerstraße eingebrochen, indem er ein Fenster mit Gewalt einschlug. Er entwendete ein Navigationsgerät, eine leere Registrierkasse und 20 Euro Bargeld. Der Schaden am Fenster beträgt etwa 500 Euro.

Der zweite Einbrecher war in der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 6 Uhr, aktiv. Der Täter verschaffte sich Zugang zu einem Tabakgeschäft Am Büchl. Weil er daran scheiterte, die Glastür aufzuhebeln, schlug er sie mit einem Stein ein. Aus der Kasse stahl der Unbekannte einen vierstelligen Betrag und nahm zudem mehrere Zigarettenstangen mit. Den Sachschaden schätzt die Polizei Freising auf zirka 1000 Euro. Hinweise zu beiden Einbrüchen werden unter Tel. (0 81 61) 5 30 50 entgegengenommen. ft

