Vielversprechender Ferienspaß: Kreatives Trio hat besondere Stadtrallye für Kinder konzipiert

Nachhaltigkeit spielerisch vermitteln

Mit einer Stadtrallye will ein kreatives Freisinger Trio Kinder spielerisch fürs Thema Nachhaltigkeit interessieren. Das Spiel verspricht viel Ferienspaß.

Freising – Spielen ist Spaß, Abenteuer und Eintauchen in andere Welten. „Im Spiel lernt der Mensch besonders leicht und nachhaltig“, sagt Claudia Bauer vom Kreisbildungswerk (KBW). Deshalb haben sich ihre Organisation der Kreisjugendring (KJR) und die Agenda21-Gruppe „Energie und Klima“ zusammen mit dem digitalen Tool „Actionbound“ eine Schnitzeljagd rund um das Thema Nachhaltigkeit durch die Freisinger Innenstadt entwickelt.

Die Stadtrallye mit dem Titel „Freisings Wege in die Zukunft – Nachhaltigkeit im Herzen der Domstadt“ ist eine zeitlose Ergänzung zur Ausstellung „Wege in die Zukunft“, die von 16. Oktober bis 5. November im Lindenkeller gezeigt wird. Der „Actionbound“ vereint Spaß und Lernen. Er eröffnet neue Möglichkeiten, Inhalte zu vermitteln, kombiniert Gamification und Storytelling, macht Lernen zum Kinderspiel. Das nutzen die drei Kreateurinnen des Nachhaltigkeits-bounds, neben Claudia Bauer sind das Martha Suda (KJR) und Marita Hanold (Agenda). Sie vermitteln mit ihrem Spiel interessante Zahlen, Daten und Fakten zu Umwelt- und Klimathemen in Freising und weltweit.

Mit Hilfe von Quizfragen und Ortssuchen wird man als Spieler vom Bahnhof aus durch die Innenstadt geführt und lernt nachhaltige Projekte in der Domstadt kennen. Mit dem Ferienstart am heutigen Montag geht das Spiel online. Es dauert etwa 90 Minuten. Um die Stadtrallye spielen zu können, muss man sich die kostenlose App „Actionbound“ herunterladen und dann entweder über die Stichwortsuche das Spiel finden oder über einen QR-Code. Der ist unter www.bildungswerk-freising.de oder www.kjr-freising.de zu finden. (ft)

