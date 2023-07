Freisinger Fernwärme ist doppelt so teuer wie in umliegenden Städten - und schafft es ins Fernsehen

Von: Andreas Beschorner

Wohin bewegen sich die Preise für die Fernwärme? In Freising sollen sie jetzt wieder etwas runter gehen – und doch bleiben andere Städte billiger. © Marijan Murat

In Freising ist Fernwärme aktuell doppelt so teuer wie in Erding. Auch andere Städte sind viel günstiger. Der Stadtwerke-Chef bezieht Stellung.

Freising – Das hat sogar das Fernsehen interessiert: Die Fernwärmeversorgung Freising GmbH (FFG) ist in die überregionalen Schlagzeilen geraten. Im ARD-Wirtschaftsmagazin „Plusminus“ wurde die extreme Preiserhöhung von 68 Euro pro Megawattstunde im 4. Quartal 2021 auf 229,38 Euro im ersten und zweiten Quartal 2023 angeprangert.

Anlass für den TV-Beitrag war ein Antrag der Freisinger Linke, die Preise zu senken und dem Verbraucher zu erklären, weshalb in Freising die Preise für Fernwärme so viel höher sind als anderswo. Was den Linken in ihrem Antrag besonders sauer aufstößt: In anderen Städten liegt der Preis pro Megawattstunde deutlich, zirka um die Hälfte, niedriger als in Freising – in Nürnberg etwa bei 116 Euro, in Garching bei 106 und in Erding bei 105 Euro, in Ingolstadt, Rosenheim und Unterföhring gar bei unter 100 Euro.

Preisexplosion bei Steinkohle und Erdgas setzen Stadtwerken zu

Von Stadtwerke-Direktor Andreas Voigt wollte das FT wissen, wie das sein kann. Seine Erklärung: Anders als in anderen Städten werde in Freising neben Biomasse auch Steinkohle und Erdgas als Energieträger verwendet, aus denen Fernwärme gewonnen wird. Hier schlage der extreme Preisanstieg eben auch auf die Fernwärme durch.

Warum so teuer? Stadtwerke-Chef Andreas Voigt erklärt den Preis für die Fernwärme. © FT-Archiv

Die mehr oder weniger gute Nachricht: Die Berechnung des Preises basiert laut Voigt jeweils auf Zahlen der vergangenen sechs Monate. Und deshalb geht er davon aus, dass die Preise wieder sinken werden. Im dritten Quartal dieses Jahres auf 172,86 Euro, für das vierte Quartal 2023 rechnet er mit 146,22 Euro. Freilich alles immer noch teurer als in den genannten Vergleichsstädten.

Trotz „Bonus“ zahlen Verbraucher in Freising mehr als anderswo

Dass die komplizierte Berechnungsformel auch über den Kohle- und Gas-Index zu hohen Preisen bei der Fernwärme führen werde, sei dem Aufsichtsrat der Stadtwerke durchaus bewusst gewesen, so Voigt. Und deshalb habe das Gremium, um die Bürgerinnen und Bürger finanziell etwas zu entlasten, auch beschlossen, für das letzte Quartal 2022 und das erste Quartal 2023 einen Bonus in Höhe von 54 beziehungsweise 58,52 Euro zu gewähren. Im Klartext: Ohne diesen Beschluss hätte der Preis pro Megawattstunde im 4. Quartal 2022 bei rund 230 und im 1. Quartal 2023 gar bei 288 Euro gelegen.

Nach einem Gewinn in Höhe von 1,5 Millionen Euro (rein aus der Beteiligung am Biomasseheizkraftwerk in Zolling) im Jahr 2021 flossen auch 2022 rund 1,25 Millionen Euro in den Säckel der FFG – mehr oder minder ein reiner Durchlaufposten, so betonen die Stadtwerke-Verantwortlichen, da diese Gelder je zur Hälfte an die Gesellschafter der FFG, nämlich an die Stadtwerke und damit letztlich an die Stadt Freising sowie an die Bayernwerk Natur, weitergereicht werden.

Stadtwerke machen mit Fernwärme Gewinn

Dass das positive FFG-Ergebnis zu dem Gewinn der Stadtwerke in Höhe von 637 000 Euro im vergangenen Jahr beiträgt, Fernwärmekunden also mit extrem hohen Preisen den Stadtwerke- und den Stadtsäckel füllen, kritisierten Linke und das Wirtschaftsmagazin „Plusminus“.

Dazu meint Andreas Voigt: Das Gesamtkonstrukt der Stadtwerke sei schon so angelegt, dass man mit Gewinnen aus der einen Gesellschaft die Verluste der anderen Tochtergesellschaften ausgleicht und auch Gewinne einfährt – schließlich müsse man auch viel investieren und den Umbau auf regenerative Energien vorantreiben. Aber die Formel für die FFG-Preisgestaltung sei sicherlich nicht so gestaltet, „dass man da auf Kosten der Bürger übermäßige Gewinne einfährt“.

Und noch etwas: Die Fernwärme noch mehr oder ausschließlich aus Biomasse zu gewinnen, sei nicht möglich, denn mehr an Leistung gebe die 2003 ursprünglich für Stromerzeugung errichtete und 2018 modernisierte Altholzverbrennungsanlage in Zolling nicht her.

Gut zu wissen In Freising besteht seit 1988 ein von der Fernwärmeversorgung Freising GmbH (FFG) betriebenes Fernwärmenetz, dessen Bedarf hauptsächlich vom Kraftwerksstandort Zolling abgedeckt wird. Gesellschafter der FFG sind die Stadtwerke Freising und die Bayernwerk Natur GmbH, eine Tochter der Bayernwerk AG, die wiederum eine Tochtergesellschaft der E.on ist. Ihre Fernwärme bezieht die FFG nicht nur aus der Steinkohle- und Gasverwertung in Zolling, sondern auch aus dem Biomasseheizkraftwerk. Dessen Betreiber ist die Biomasseheizkraftwerk Zolling GmbH, an der zu je 50 Prozent die Onyx Power GmbH und die FFG beteiligt sind.

