Freisinger Feuerwehr ist „überwältigt“: Rund 10.000 Besucher kommen zum Tag der offenen Tür

Heißer Sonntag in der Feuerwache

Die Hauptfeuerwache in Freising war am Sonntag ein Besuchermagnet: Rund 10.000 kleine und große Feuerwehrfans kamen zum Tag der offenen Tür.

Freising – Nach sieben Jahren war es nun heuer wieder so weit: Die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Freising hat zum Tag der offenen Tür in die Hauptfeuerwache eingeladen. Das Bild, das sich diesbezüglich ab Sonntagmittag auf dem Areal in der Dr.-von-Daller-Straße bot, überraschte dann allerdings alle Beteiligten. Der Grund: Die Floriansjünger der Domstadt wurden förmlich von Besuchermassen überrannt. Hochgerechnet könnten es laut dem FFW-Kommandanten Oliver Sturde um die 10 000 Gäste gewesen sein, die den frühlingshaften Tag für einen Ausflug in die Wache nutzten.

Rallye-Karten schon nach einer Stunde weg

Der Floriansjünger und gute Seele der Veranstaltung, Florian Wöhrl, machte eine einfache Rechnung auf: „Die Stempelkarten für die Kinder, mit denen sie an einer Feuerwehr-Rallye teilnehmen konnten, waren alle schon nach einer Stunde weg.“ Natürlich habe die FFW Freising mit einen hohen Andrang gerechnet, allerdings brach dieser Tag der offenen Tür alle Rekorde. „Das ist völlig irre. Wir sind total überrannt worden“, so Wöhrl weiter. Um den enormen Bedarf in puncto Mitfahren in einem Feuerwehrauto überhaupt ansatzweise abdecken zu können, war dann auch kurzfristig ein zweites Fahrzeug in Spazierfahrt-Betrieb genommen worden.

Tatsächlich herrschte spätestens gegen 13 Uhr sogar mehr oder weniger eine Volksfeststimmung auf dem Wehr-Gelände – mit einer Warteschlange vor der Essensausgabe, die so lang wie das ganze Hauptgebäude war. „Das ist für uns total überwältigend“, erklärte Sturde, den es freilich sakrisch freute, dass so viele Menschen interessiert daran waren, „hinter die Kulissen“ schauen zu dürfen. „Wir haben Ende Januar den Beschluss gefasst, heuer wieder einen Tag der offenen Tür zu machen. Seit zwei Monaten arbeiten wir daran“, so der Kommandant weiter.

100 Feuerwehrleute zeigten ihre Arbeit

Rund 100 Floriansjünger werkelten an allen Ecken und Enden, betreuten Vorführungen, erklärten viel und glänzten dabei mit eisernem Durchhaltevermögen. Auch Ehrenkommandant Anton Frankl war begeistert: „Für Außenstehende ist das natürlich total spannend – und vor allem, das Wetter passt ja wunderbar.“ Denn wenngleich es anfänglich noch genieselt hatte, kam mittags die Sonne raus – das perfekte Wetter für Vorführungen aller Art.

Während im äußeren Bereich der Wache Brände mit einem normalen Feuerlöscher bekämpft werden durften, schoss einige Meter weiter plötzlich eine gigantische Stichflamme zum Himmel empor. Der Grund: Ein Floriansjünger hatte zur Demonstration ein Glas Wasser in eine heiße Pfanne mit Öl gegossen. Davon beeindruckt war auch Familie Müller aus Zolling mit Mama Irene, Papa Paul und den beiden Kindern Valentin (5) und Paula (7). Nach einer Führung durch die Wache, dem Zuschauen bei der Wärmebildsuche nach Verletzten und einem Besuch im „Schlauchturm“, stand für die Vier erstmal eines ganz vorne an – nämlich die Stärkung bei Pommes und einem kühlen Getränk.

Einsatzfahrzeuge und Oldtimer als Hingucker

Noch die Kinderrallye abschließen wollte hingegen Max Bittrich (9), denn als Preis winkte schließlich eine schicke Brotzeitbox vom „Blauen Wunder“. Unterwegs war Max am Sonntag mit einem richtigen Fachmann, nämlich seinem Bruder Lukas (18), der seit sechs Jahren bei der FFW Mauern seinen Dienst tut.

Was sich viele unbedingt noch anschauen wollten: den THL-Einsatz bei einem Verkehrsunfall und einen Innenangriff. Ein Hingucker über den ganzen Tag waren die zahlreichen Einsatzfahrzeuge, die Drehleiter und die Oldtimer der Wache. Um 17 Uhr schlossen sich dann die Tore der Feuerwache Freising wieder für die Besucher. Der nächste Tag der offenen Tür wird vermutlich, so jedenfalls die Aussage von Sturde, wieder in zwei Jahren stattfinden.

Richard Lorenz

