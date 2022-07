Feuerwehrmann war als Einbrecher in einer Bande aktiv - Mann aus Freising gesteht vor Gericht

Als Mitglied einer Einbrecher-Bande hat ein Freisinger über 400.000 Euro erbeutet. Jetzt steht er vor Gericht. © Silas Stein/dpa/dpa-tmn

Er war bei diversen Feuerwehren aktiv - und Einbrecher in einer bayernweit operierenden Bande. Jetzt steht der Mann aus dem Landkreis Freising vor Gericht.

Landkreis – Auf Geldautomaten spezialisiert hatte sich eine Bande, die zwischen Oktober 2019 und Juli 2021 bayernweit – und auch im Landkreis Freising – ihr Unwesen getrieben hat. Einer der Männer stammt aus dem Landkreis und war in der Vergangenheit Mitglied in verschiedenen Feuerwehren.

Laut der am Dienstag vor dem Landgericht Landshut verlesenen Anklage handelte es sich bei den Bandenmitgliedern um abgebrühte Zeitgenossen. Mit großem Aufwand und noch größerem Lärm hatten sie sich zum Teil stundenlang ihren Raubzügen gewidmet. Dabei war bei den 15 in der Anklage aufgelisteten Fällen ein Sachschaden von insgesamt rund 506 590 Euro entstanden. Der Beuteschaden beläuft sich auf geschätzte 420 983 Euro.

Vier Männer (zwischen 35 und 50 Jahre alt) mussten sich wegen schweren Bandendiebstahls vor der ersten Landshuter Strafkammer verantworten. Mit den Vorwürfen zu Prozessbeginn konfrontiert, boten die Angeklagten alles auf: von Schweigen über indirektes Bestreiten bis hin zu einem Geständnis.

Sachschaden ist sehr hoch

Die Täter seien laut Schilderung der Anklage brachial vorgegangen. Bei einem Supermarkt in Landsberg hatten sie im Oktober 2019 den Kies von einem Flachdach geschaufelt, um anschließend das Blech aufzuschneiden. Über eine Zwischendecke gelangten sie in das Foyer, wo sie aus dem Geldautomaten der Sparkasse 68 285 Euro erbeuteten. Der Schaden war mit 17 797 Euro auch nicht ohne.

Bei einem Einbruch in einen Supermarkt in Altdorf im Juni 2021 richteten sie gar einen Schaden von 74 431 Euro an, indem sie unter anderem eine doppelflügelige Stahltür aufbrachen. Hier gelang es ihnen allerdings nicht, den Tresor aufzuflexen. Schließlich stellten die Täter Müllsäcke mit Zigaretten im Wert von 6000 Euro im Außenlager zum Abtransport bereit, ohne sie dann mitzunehmen.

Flex oder Spreizer wie bei der Feuerwehr

Der von Staatsanwältin Nina Pöschl vertretenen Anklage zufolge verwendeten die Täter zum Knacken der Geldautomaten und Tresore eine Flex oder Spreizer, wie sie auch bei der Feuerwehr zum Einsatz kommen. Nach Aktenlage war der geständige Angeklagte aus dem Landkreis in der Vergangenheit Mitglied in verschiedenen Feuerwehren.

Von Vorsitzendem Richter Markus Kring darauf angesprochen, schwieg er allerdings. Sein Verteidiger Jörg Sklebitz hatte den angeklagten Sachverhalt für den 43-Jährigen, der laut Staatsanwaltschaft mit Ausnahme von einem Einbruch bei allen mit von der Partie war, vollumfänglich und abschließend eingeräumt. Das Geständnis beziehe sich aber ausschließlich auf den eigenen Tatbeitrag, so Sklebitz. Angaben zu Mittätern werde sein Mandant nicht machen.

Der Anklage zufolge war der 43-Jährige zumeist mit dem 50-Jährigen auf Beutetour – unter anderem durch Langenbach, Freising, Neufahrn, Abensberg und Dachau. Das Verteidigerduo des Komplizen hat für den nächsten Verhandlungstag eine Einlassung zu den Tatvorwürfen angekündigt.

Sieben weitere Verhandlungstage sind angesetzt

Die zwei weiteren Angeklagten sollen jeweils an einem Einbruch beteiligt gewesen sein. Sie machten zur Sache keine Angaben. Von Kring auf seine Trinkgewohnheiten zur Tatzeit angesprochen, meinte der 35-jährige Pfaffenhofener aber trotz warnender Blicke seines Verteidigers Michael Dietl: „Was für eine Tatzeit? Ich war da ja nicht dabei.“

Angesetzt sind für den Prozess sieben weitere Verhandlungstage. Die Fortsetzung ist am 26. Juli. Wie Kring ankündigte, werden sich die Verfahrensbeteiligten dann mit dem Ermittlungsführer der Kripo „durch die Fälle durchfräsen“. (kö)