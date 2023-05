„Film ab“ am Campus Weihenstephan: Kinosommer am Rang läuft wieder an - Hier das Programm

Unter freiem Himmel werden am Campus Weihenstephan heuer wieder Filme gezeigt. © -

Das Open-Air-Kino am Rang am Campus Weihenstephan geht in die nächste Runde. Los geht‘s am 9. Juni.

Freising – Bald heißt es wieder „Film ab – und Action!“ für das Open-Air-Kino am Rang in Weihenstephan. Der Verein Prima leben und stereo e.V. (PLUS) verwandelt den Weihenstephaner Rang zur großen Leinwand. Neun Tage lang, vom 9. bis zum 17. Juni, können die Besucher den Tag bei freiem Eintritt mit einem sommerlichen Filmabend unter freiem Himmel ausklingen lassen.

Los geht’s immer um 19 Uhr, wenn der Biergarten (Getränke mitbringen nicht erlaubt) mit Getränkeverkauf und einem Riesen-Grill zum Selbstbedienen einlädt: Gesorgt ist für die Glut, Grillgut bringen die Gäste selbst mit. Neben dem Popcorn- und Nacho-Stand stehen auch Imbiss-Stände bereit. Die Filme starten, sobald es ausreichend dunkel geworden ist (gegen 22 Uhr).

Musik und Info

Dieses Jahr gibt es zudem laut Verein eine Open-Air-Bühne. Von 19 bis 21 Uhr können dort täglich junge Musiker auftreten. Am Sonntag, 11. Juni, kann man sich an einem Infostand der Agenda- Projektgruppe „Tisch Füreinander“ zum Thema soziale Ungleichheit informieren.

Das Programm

Die Besucher erwartet ein Programm mit Filmen aus den verschiedensten Genres: Von Komödie und Drama über Musical und Actionfilm zu Kurzfilm und Dokumentation ist alles geboten. Nähere Informationen findet man im Programmheft und auf www.kino-am-rang.de.

Freitag 9. Juni: The Greatest Showman

Samstag 10. Juni: Tomb Raider

Sonntag. 11. Juni: Zum Leben zu wenig – Altersarmut (Dokumentation); Two Cars, One Night (Kurzfilm); Favoriten (Kurzfilm); Freising – Vergessene Geschichte aus unrühmlichen Zeiten (Dokumentation)

Montag, 12. Juni: Saving Mr. Banks

Dienstag. 13. Juni: Coco – Lebendiger als das Leben

Mittwoch, 14. Juni: Cool Runnings – Dabei sein ist alles

Donnerstag, 15. Juni: PLUS Sneak Movie Night

Freitag, 16. Juni: The King’s Speech (in Englisch)

Samstag, 17. Juni: Wunderschön

