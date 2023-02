Finanzierung des Karl-Obermayr-Denkmals wackelt - Initiator hofft auf Spendenbereitschaft der Freisinger

Krisen haben die Spendenaktion ausgebremst

Von Helmut Hobmaier schließen

Die Finanzierung der Obermayr-Figur für die Freisinger Innenstadt wackelt. Krisen haben die Spendenaktion ausgebremst. Wie geht es jetzt weiter?

Freising – Karl Obermayr muss sich wohl noch etwas gedulden. Das Projekt eines lebensgroßen Modells des berühmten Freisinger Sohnes an der offenen Moosach ist ins Stocken geraten. Bernhard Reiml, Vorsitzender des federführenden Vereins Stadtheimatpflege Freising, formuliert es so: „Wir bräuchten dringend noch etwas Kleingeld.“

Anfang Dezember hatte eine siebenköpfige Jury aus 17 Entwürfen das Siegermodell gekürt. Vorangegangen war ein aufwendiger Auswahl- und Bewertungsprozess. Zunächst durften die Freisinger Bürger im Sommer 2022 die eingereichten Vorschläge verschiedener Künstlerinnen und Künstler besichtigen und ein Votum abgeben. Am Ende aber waren sich alle einig – und die Düsseldorfer Künstlerin Ioana Luca bekam den Zuschlag für ihren ausgesprochen lebensnahen Entwurf. Parallel dazu versuchte der Verein Stadtheimatpflege, die Finanzierung des 60.000-Euro-Projekts sicherzustellen – bis jetzt vergebens.

Auf dem Konto liegen nur 13.590 Euro - viel zu wenig

Auf dem Spendenkonto liegen Stand 14. Februar 13.590 Euro – und auch zuletzt gab es dort kaum Bewegung. Angesichts von Ukrainekrieg und Erdbebenkatastrophe ist die Zeit für eine Spendenakquise für ein Kunstprojekt ungünstig. Die Menschen, das weiß auch Bernhard Reiml, hätten jetzt eher die Not der Opfer von Krieg und Erdbeben vor Augen als eine Bronzestatue. Zwar habe man „die Zusagen von zwei, drei größeren Spendern, aber leider nur mündlich“.

Jetzt will man noch einmal in die Spendenoffensive gehen: Ioana Luca soll nach Freising kommen und dort ihren Entwurf, eventuell auch in Form einer modernen Visualisierung, präsentieren. Vielleicht würden ja die potenziellen Großspender ihre Zusagen einlösen, wenn sie sich plastisch ein Bild von der Künstlerin und ihrem Obermayr-Modell machen könnten.

+ Die Düsseldorfer Künstlerin Ioana Luca hat mit ihrem Entwurf das Rennen gemacht. Die Fertigung eines 1:1-Modells, das dann in Bronze gegossen wird, wäre nun eigentlich der nächste Schritt. © Verein Stadtheimatpflege

Man kann „ja nicht auf Pump loslegen“

Momentan aber stagniert das Projekt: „Wir können ja nicht auf Pump loslegen, sondern erst, wenn die Finanzen stimmen“, sagt Reiml, der aber, wie auch die Künstlerin, unbedingt an dem Projekt festhalten will. Je nach Finanzlage soll die Obermayr-Figur in drei „Blöcken“ realisiert werden. Nach dem ersten Block (Siegerkür und Fertigung eines Klein-Modells) soll in einer zweiten Phase ein 1:1-Modell entstehen und schließlich – Block Nummer drei – die Figur des Schauspielers in Bronze gegossen werden. Um weitermachen zu können, müssten etwa 30 000 Euro auf dem Konto liegen, stellt Reiml klar. „Die Künstlerin soll ja nicht auf ihren Kosten sitzen bleiben.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das hofft auch Ioana Luca, die schon mit der Fertigung ihres Entwurfs in Vorleistung gegangen ist. „Alle beteiligten Firmen wollen ja eine Anzahlung“, sagt die Düsseldorferin. „Wenn das Geld nicht zusammenkommt, können wir auch keine Aufträge erteilen.“ Sie hofft, dass das Projekt nun in Form eines Vertrags zementiert wird, „damit wir alle auf der sicheren Seite sind“. Dass „überhaupt ein Wettbewerb gestartet wurde, bevor überhaupt das Geld da war“, hat die Künstlerin mit leichtem Befremden zur Kenntnis genommen.

Gut zu wissen

Infos zum Projekt und der Spendenaktion: www.karl-obermayr.de.

Hintergrund: Der sitzende Karl Obermayr soll an der geöffneten Moosach an der Oberen Hauptstraße sein Ruheplätzchen bekommen. Von dort aus kann er dann das Treiben der Passanten beobachten, wie das auch der in Bronze gegossene „Monaco Franze“ Helmut Fischer – Obermayrs kongenialer TV-Partner – an der Münchner Freiheit macht.

Die aus Rumänien stammende Ioana Luca lebt seit 20 Jahren in Deutschland und arbeitet in ihrem Düsseldorfer Atelier als freie Malerin. Sie beschäftigte sich lange mit traditioneller Ikonenmalerei, zuletzt entstanden in ihrem Atelier vor allem großformatige, farbintensive Ölarbeiten. Die Teilnahme am Karl-Obermayr-Wettbewerb war für sie etwas Besonderes. „Ich kannte ja den Schauspieler aus dem Fernsehen, seinen besonderen Blick, die Mimik, seine Gesten und die unverkennbare Art zu sprechen“, sagt die Künstlerin im Gespräch mit dem Freisinger Tagblatt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.