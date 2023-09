Sie haben mit Aiwanger studiert: Ehemalige Freisinger Kommilitonen melden sich zu Wort

Von: Manuel Eser

In einem Offenen Brief haben Ex-Studenten aus Weihenstephan ihren berühmten ehemaligen Kommilitonen Hubert Aiwanger (FW) verteidigt. Den Brief übergaben sie FW-Landtagsabgeordneten Benno Zierer (3.v.r.) und den FW-Bezirksräten Marianne Heigl (6.v.l.) und Rainer Schneider (2.v.r.). © Freie Wähler Freising

Noch immer sorgt die Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger für Rumoren. Jetzt haben sich ehemalige Freisinger Kommilitonen des FW-Chefs zu Wort gemeldet.

Freising - Auch wenn Ministerpräsident Markus Söder die Akte Hubert Aiwanger gerne schließen möchte: Die Flugblatt-Affäre um den stellvertretenden Ministerpräsidenten sorgt weiterhin für Aufregung. Nachdem sich im FT am Dienstag drei FW-Politiker aus dem Landkreis kritisch über ihren Parteivorsitzenden geäußert haben, erhält er nun Unterstützung von ehemaligen Studenten, die mit Aiwanger von 1991 bis 1995 gemeinsam die Fachhochschule Weihenstephan (heutige HSWT) besucht haben.

„In all der Zeit, die wir als Kommilitonen und Kommilitoninnen mit Hubert Aiwanger verbracht haben während Vorlesungen und Seminaren oder bei abendlichen Treffen außerhalb des Campus Weihenstephan, haben wir ihn als aufgeschlossenen, freundlichen und weltoffenen Menschen kennen und schätzen gelernt“, heißt es in einem Offenen Brief, den 15 Personen unterschrieben haben. „Die vagen, größtenteils anonymen Behauptungen gegenüber Hubert Aiwanger verurteilen wir auf das Schärfste“, heißt es weiter in dem Schreiben, das dem FT vorliegt. Man stehe geschlossen hinter dem stellvertretenden Ministerpräsidenten – „als Mensch, als Kollege, als Freund“.

Die Verfasser übergaben den Brief an den Freisinger FW-Landtagsabgeordneten Benno Zierer. Der hatte seinen Parteichef nach dem Aufkommen der Affäre um antisemitische Flugblätter, die in Aiwangers Schulranzen gefunden wurden, bereits verteidigt und eine politische Kampagne ausgemacht. Zierer sprach von „Irrsinn“ und einer „Unverschämtheit“.

