Flughafen sorgt für Frust bei Pullingern – doch es gibt auch gute Nachrichten

In der Bürgerversammlung bedauern die Pullinger den Beschluss zur dritten Startbahn am Münchner Flughafen. Doch der Oberbürgermeister hatte auch zwei gute Nachrichten.

Pulling – Der Oberbürgermeister nahm erst einmal einen großen Schluck Wasser. Denn nach den Wasserstandsmeldungen zu Großprojekten wie fresch, Westtangente, Steinschulen und Innenstadtumbau samt Asamsanierung, die Tobias Eschenbacher am Montag bei der Bürgerversammlung in Pulling abgegeben hatte, tauchte auf der Leinwand der nächste Tagesordnungspunkt auf: Flughafen und dritte Startbahn.

Eschenbacher sprach den rund 60 Pullingern, die ins Sportheim gekommen waren, vermutlich aus der Seele. „Wir sind uns einig: Es ist sehr enttäuschend, dass kein endgültiges Aus für die Startbahn gekommen ist.“ Der OB zeigte sich besonders enttäuscht darüber, weil er das Gefühl habe, dass in den Koalitionsverhandlungen um die Startbahn nicht wirklich gerungen worden ist. Laut Eschenbacher hätte der Planfeststellungsbeschluss wenn schon nicht aufgehoben, so doch zumindest im Sinne eines Aus für die Startbahn geändert werden können. Außerdem fragte sich der OB, wieso die Bahn nicht einmal aus dem Landesentwicklungsprogramm herausgenommen worden sei. „Jetzt hängen wir und die Betroffenen nochmal fünf Jahre in der Luft.“ Eschenbacher betonte dennoch: „Trotz der Enttäuschung dürfen wir nicht locker lassen.“ Es gebe noch genug andere Themen – Nachtflug und Ultrafeinstaub zum Beispiel.

Martin Widhopf, ein Flughafen- und Startbahngegner der ersten Stunde, bezeichnete es als „unverantwortlich“, dass allein 31.000 Flugbewegungen pro Jahr den Airport im Moos mit Nürnberg und Stuttgart verbinden. Eschenbacher ergänzte: Ein Drittel der Bewegungen, die man am Flughafen München zählt, versorgten Strecken unter 500 Kilometer. Auf diese Verbindungen könne man „wirklich verzichten“.

Abgesehen vom Flughafen diskutierten die Anwesenden weitere Themen: Während Eschenbacher zugeben musste, dass die neuen Erkenntnisse zur Bodenbeschaffenheit im Bereich des Tunnels der Westtangente (wir berichteten) „mehrere Monate“ Verzögerung bedeuten und deshalb der Bund mit seiner B 301-Nordostumfahrung und einem Fertigstellungstermin Ende 2020 „uns überholen“ wird, gab es speziell für Pulling zwei gute Nachrichten: Zum einen werde zum Fahrplanwechsel im Dezember das Angebot des Anrufsammeltaxis (AST) in Pulling ausgebaut und fahre außerdem nach MVV-Tarif. Zum anderen wird nach den Worten des OB derzeit der Rahmenplan für Pulling und Achering im Zuge des Ortsteilentwicklungskonzepts erarbeitet. Feinuntersuchungen hinsichtlich eines Nahversorgers und der Einrichtung eines Jugendtreffs seien dabei als „Sofortmaßnahmen“ festgelegt worden. Schließlich erwähnte Eschenbacher zudem, dass die Stadt keinerlei Kenntnis von Aktivitäten oder Vorhaben besitze, was den viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke bei Pulling anbelangt. zz