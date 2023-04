Zehn Millionen Euro fehlen: Stadt Freising muss Löcher stopfen - mit einschneidenden Folgen

Die Stadt schaut in die Röhre: Weil das Defizit im Haushalt noch größer wird als ohnehin schon gedacht, muss die Stadt womöglich Projekte schieben. Davon betroffen ist auch die Innenstadtsanierung. Möglich, dass die Erneuerung des Abschnitts zwischen Schiedereck und Marienplatz für geraume Zeit die letzte größere Maßnahme ist.

Städtische Projekte in Gefahr

Von Manuel Eser schließen

Die Finanzlage der Stadt Freising wird immer prekärer. Jetzt ist die Kommunalaufsicht eingeschritten. Das könnte Folgen haben - auch für die Innenstadt.

Freising – Die finanzielle Situation der Stadt Freising war ohnehin schon angespannt. Jetzt ist sie noch prekärer. Mit rund 60 Millionen Euro an Krediten hat die Verwaltung für 2023 kalkuliert, um den defizitären Haushalt ausgleichen zu können. Doch da spielt die Kommunalaufsicht nicht mit. Sie hat rund fünf Millionen Euro an Neuverschuldung aus dem städtischen Haushalt gestrichen, wie OB Tobias Eschenbacher in der Sitzung des Finanzausschusses mitteilte.

Mehr noch: Weil die Kreisumlage deutlich höher ausfällt als erwartet, die Stadt im Gegenzug aber nicht alle für 2023 einkalkulierten Einnahmen erzielen wird, fehlen insgesamt zehn Millionen Euro im Haushalt. In einem Schreiben an die Stadt, das den Mitgliedern des Gremiums am Montagabend vorgelegt wurde, wird die Kommunalaufsicht mehr als deutlich: „Letztendlich ist es ermüdend, die Verantwortlichen bei der Stadt Freising mit jeder Stellungnahme zum Haushalt auf ihre Verpflichtung zum sparsamen und wirtschaftlichen Handeln hinzuweisen.“

Im schlimmsten Fall würden Vereine und Organisationen leiden

Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher sprach von einem „Warnschuss“ der Kommunalaufsicht. Er räumte ein, dass das strukturelle Haushaltsdefizit schon länger existiere. „In der Vergangenheit war es aber nicht so schlimm, weil wir Rücklagen hatten.“ Jetzt, da das Polster aufgebraucht sei, und man Kredite benötige, habe die Finanzaufsicht eben einen Hebel gegen die Stadt.

Man könne zwar im Zuge einer sogenannten vorläufigen Haushaltsführung so weitermachen wie bisher, erklärte der OB. „Im schlimmsten Fall wird uns aber die Haushaltsgenehmigung entzogen.“ Und das hätte zur Folge, dass die Stadt keine Zuschüsse mehr auszahlen könne, auf die Vereine und Organisationen jedoch dringend angewiesen sind. „Deshalb müssen wir uns so gut aufstellen, dass wir niemanden in die Bredouille bringen.“

Das bedeutet, nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für die kommenden Jahre alles auf den Prüfstand zu stellen. Denn macht die Stadt so weiter wie bisher, würde sich die Verschuldung bis Ende 2026 auf mehr als 250 Millionen Euro erhöhen, wie die Finanzaufsicht feststellt.

In unserer Situation geht es nicht nur darum, Projekte zu schieben, sondern Investitionen zu vergessen.

Für den OB ist klar: „Wir werden Projekte verschieben müssen.“ Dabei ist auch die Innenstadtsanierung kein Tabu mehr. Das Jahrhundertprojekt ruht kommendes Jahr ohnehin, um die Festlichkeiten nicht durch Baustellen zu stören. Die Pause könnte aber womöglich noch länger dauern. „Wir müssen uns fragen, ob wir nicht 2025, sondern erst 2026 weitermachen“, erklärte Eschenbacher. Damit würde sich die Sanierung des Marienplatzes verschieben. Davon betroffen wäre auch der Hochwasserschutz. Denn unter anderem ist der Einbau eines Regenrückhaltebeckens unter dem Marienplatz angedacht.

Kita- und Musikschulgebühren: Familien trifft es jetzt schon

Rudolf Schwaiger (CSU) ging das ohnehin noch nicht weit genug. „In unserer Situation geht es nicht nur darum, Projekte zu schieben, sondern Investitionen zu vergessen.“ Als Beispiel nannte er die Sanierung der Tuchingerstraße, die zuletzt Thema im Bauausschuss war und die Stadt ebenfalls Millionen kosten könnte. „Es ist noch nicht drastisch genug in der Öffentlichkeit angekommen, dass bei uns die Hütte brennt.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Am Montag hat der Ausschuss bereits erste von der Kommunalaufsicht angemahnte Maßnahmen in Angriff genommen, und es trifft zunächst die Familien: Sowohl die Kita-Gebühren als auch die Preise für die Musikschule wurden nach einer emotionalen Diskussion zum Teil deutlich nach oben geschraubt. Die Erhöhung der Grundsteuer B für Hauseigentümer könnte bald folgen. Das letzte Wort hat die Kommunalaufsicht: „Die vorgelegten Zahlen in diesem Haushalt verheißen für die Stadt Freising nichts Gutes.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.