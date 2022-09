Kulinarische Reise mit kleinem Fußabdruck: Lebensmittel-Erneuerer präsentieren Hack, Saucen und mehr

Von: Manuel Eser

Sie wollen die Welt ein „Schlückchen“ besser machen: Philipp Köstler (l.) und Florian Weiß stellen Smoothies her, die nur aus regionalen Produkten bestehen und in Mehrwegflaschen abgefüllt werden. © Lehmann

Am Food Startup Campus wurden innovative Lebensmittel präsentiert, die viele Vorteile haben: Sie sind gut für Mensch, Tier und den Planeten - und sie schmecken.

Freising – Wer noch vor wenigen Jahren zu einem Fleischersatzprodukt gegriffen hat, der tat es mutmaßlich nicht des Genusses wegen, sondern aus Idealismus. Tofuwurst und Co. waren gut für Tier und Umwelt, aber in Geschmack und Konsistenz eher fragwürdig.

Dass sich das gewaltig geändert hat, beweisen etliche Start-ups, die im Rahmen des Food Start-up Campus an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf ihre Lebensmittel-Innovationen präsentierten und verkosteten. Ob Getränke, Snacks oder Süßigkeiten – alle Produkte sind gut für Mensch, Tier und Planeten. Sie hinterlassen nicht nur einen kleinen ökologischen Fußabdruck, sondern sind gesund und schmecken – unglaublich gut.

Klimafreundliches Hack

„Meine Zielgruppe ist nicht der Kunde, der den Bioladen ansteuert, sondern der Mensch, der normalerweise gerne Hackfleisch beim Kochen benutzt“, sagt Albrecht von Schultzendorff. Der Gründer des Start-ups Möhrengrün hat in zweijähriger Tüftelarbeit eine Fertigmischung für vegetarische Hackprodukte entwickelt, aus denen sich Pflanzerl, Burger-Patties, Bolognese und vieles mehr herstellen lässt.

„Klimafreundlich, gesund und schnell zubereitet ist das Hack-Allerlei, das Albrecht von Schultzendorff kreiert hat © Lehmann

Dafür hat er Zutaten benutzt wie aus „Großmutters Küche“, sagt er – neben Soja als vollständige Eiweißquelle auch Gemüse, Kräuter und Gewürze. „Mein Hack-Allerlei ist klimafreundlich, gesund und schnell zubereitet“, betont von Schultzendorff. Die Mischung muss lediglich mit derselben Menge an Wasser gemischt und paar Minuten quellen gelassen werden.

FT-Urteil: Sieht von außen und innen aus wie Fleischpflanzerl und schmeckt wie Fleischpflanzerl – einfach verblüffend. Ideal auch für alle Vegan-Verächter, denen man dieses Pflanzerl problemlos als Fleischkreation unterjubeln kann.

Farbenfrohe Saucen

Das schönste Kompliment, das jemand Maria Matz für ihre veganen Saucen machen kann, läuft ohne Worte ab. „Dass jemand glücklich lächelt, wenn er meine Produkte probiert, das ist das Ziel“, sagt die Gründerin der Vegan Saucery GmbH. Ihr ist es wichtig, dass nachhaltige Speisen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger serviert werden. „Veganes Essen muss Spaß machen.“

Dafür sorgt sie schon mit der Präsentation ihrer Produkte. Jedem ihrer acht Dip-Kreationen hat sie ein Maskottchen zur Seite gestellt. Die Embleme auf den Gläsern sind im Stile von Comics gestaltet – und auch die Saucen selbst sorgen für Farbe – vom Ketchup über die Remoulade bis zur Mayonnaise. Letztere hat Maria Matz die meisten Stunden des Experimentierens gekostet. „Eine gut emulgierte Sauce herzustellen, die auch den Geschmack einer Mayo hat, ohne dabei Eier zu verwenden, war eine große Herausforderung.“

Dass sie mit ihren Produkten, die seit rund einem Jahr auf dem Markt sind, einen Beitrag zur nachhaltigen Ernährung leistet, ist ihr sehr wichtig. „Das Wichtigste aber ist, dass es gut schmeckt. Denn mit der Liebe zum Essen hat alles angefangen.“

FT-Urteil: Die Saucen machen nicht nur farblich gute Laune, sondern mit ihrem frischen, intensiven Geschmack auch beim Snacken. Ideal für die Küchenparty an grauen Herbstabenden.

Der kornige Snack

„Fast alle Menschen snacken gern“, sagt David Lück, Geschäftsführer der Omni Company. Aber gerade die Zwischenmahlzeiten sind besonders ungesund, weil die meisten auf extrem zuckerhaltige Produkte – Stichwort: Schokoriegel – zurückgreifen. „Die Folge ist, dass man eine Stunde später in den Unterzucker kommt und sich bei der Arbeit schlechter konzentrieren kann.“

Zwischenmahlzeiten gesünder machen will David Lück. Er hat einen Müsliriegel entwickelt, der weitestgehend auf Zucker verzichtet. Für den guten Geschmack hat ein veganer Profikoch gesorgt. © Lehmann

Um dieses Problem zu lösen, hat Lück über drei Jahre lang einen Müsliriegel in zwei Varianten entwickelt: Der OmniBar. wie er heißt, wurde komplett aus pflanzlichen Lebensmitteln hergestellt, ist glutenfrei und weist 70 Prozent weniger Zucker auf als herkömmliche Haferriegel. „Und da ist die oft verwendete Schokolade in solchen Riegeln noch gar nicht miteinberechnet.“

Weil Lück Nachhaltigkeit wichtig ist, werden seine Produkte CO2-neutral hergestellt. „Das wichtigste aber ist: Es muss schmecken.“ Daher hat er sich mit Sebastian Copien einen namhaften veganen Profi-Koch an Bord geholt. „Um den Zucker auch so weit wie möglich reduzieren zu können, haben wir dabei auf Obst verzichtet und uns auf Gemüse konzentriert“, berichtet Lück. Herausgekommen sind zwei Kreationen: Karotte-Ingwer und Rote- Beete-Kakao.

FT-Urteil: Die Riegel überzeugen geschmacklich und haben einen tollen Crunch. Ideal für eine lange Zugfahrt und den Wanderrucksack.

Getränk ohne Jetlag

Die Welt ein „Schlückchen“ besser machen wollen Florian Weiß und Philipp Köstler von „Kraftschluck“. Die beiden Gründer, die kurz vor dem Markteintritt stehen, produzieren Smoothies mit Zutaten „ohne Jetlag“. Heißt: Sie verwenden kein Obst oder Gemüse, das lange Transportwege hinter sich hat, sondern konzentrieren sich allein auf regionale Produkte. „Wir haben doch hier auch Bäuerinnen und Bauern, die ziemlich coole Sachen anpflanzen“, sagt Weiß.

Sanddorn zum Beispiel, Gerstengras oder Aroniabeeren. Und so schmecken die vier Smoothie-Kreationen in Grün, Gelb, Rot und Lila nicht nur frisch und fruchtig, sondern auch zum Teil exotisch. Ein Alleinstellungsmerkmal, das „Kraftschluck“ aktuell besitzt: Ihr Frucht-Nektar wird in Mehrwegflaschen verkauft. FT-Urteil: Ein Glas dieser bunten Energie-Cocktails sorgt nicht nur für ein Geschmacksfeuerwerk, sondern ersetzt problemlos mindestens eine Zwischenmahlzeit. Ideal für Schulkinder, die Obst mögen, aber ungern Äpfel, die zwischen Zubereitung und Unterrichtspause braun geworden sind.

Gut zu wissen

Wer sich mit weiteren innovativen Lebensmitteln beschäftigen will: Palimdu – Pralinen, die auch Kindern schmecken; Props – die vegane Blaubeer-Zitronen-Limonade mit ganz wenig Zucker und ediriam – gesundes Naschen mit veganen Keksen und süßen Snacks.

