Deutschlands ältestes Bier: Freisinger Forscher analysieren Bier, das im 19. Jahrhundert gebraut wurde

Glänzendes Bier: Der 137 Jahre alte Sud, den Forscher der TUM Weihenstephan analysiert haben, steht nun in der historischen Flasche in einem Brauerei-Museum in NRW und kann dort besichtigt werden. Leider, leider: Berühren und trinken verboten!

Spektakulärer Job für Wissenschaftler an der TUM Weihenstephan

Das älteste Bier Deutschlands durften Fachleute der TU München-Weihenstephan analysieren. Was herauskam, hat die Experten überrascht – in vielerlei Hinsicht.

Freising – Als dieses Bier vor 137 Jahren gebraut worden war, herrschte noch Kaiser Wilhelm I. über Deutschland. Klar, dass es sogar für einen erfahrenen Wissenschaftler wie Dr. Martin Zarnkow, Leiter der Abteilung Technologie & Entwicklung am Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität, ein ganz besonderer Moment war, diesen Sud zu analysieren.

„Möglicherweise lassen sich noch weitere Flaschen finden, die in etwa so alt sind“, berichtet er dem FT. „Aber kommen Sie da mal ran! Die meisten Besitzer lassen ihre Flaschen niemanden öffnen. Daher war dieser Auftrag für ihn „alles andere als alltäglich“.

Das Bier dürfte um das Jahr 1885 gebraut worden sein

Gefunden wurde die einzigartige Flasche, die an eine Sektflasche erinnert, bereits 1978 bei den Bauarbeiten in einem Geschäftshaus in der Lübecker Altstadt – zufällig also, wie es in einer Pressemitteilung der Privatbrauerei Barre heißt. Ihr konnte das Bier aufgrund des Gebindes schnell zugeordnet werden. Die Beschaffenheit der Flasche ließ es auch zu, die Produktion des Biers um das Jahr 1885 zu datieren. Zu vier Fünfteln noch gefüllt, wurde die 0,75 Liter umfassende Buddel den Experten der TUM in Freising zur Analyse überlassen.

„Weihenstephan hat über die bayerischen und deutschen Grenzen hinaus in der Bierbranche eine sehr gute Reputation – gerade was diese spezielle Analyse angeht“, erklärt Zarnkow. „Dass wir dieses Vertrauen bekommen haben, ist ganz wunderbar.“

Für jeden Analysten gibt es nur ein paar Tropfen Biergenuss

Mit aller gebotenen Behutsamkeit wurde die Flasche geöffnet, die mit Korken, Draht und Wachs versiegelt war. „Wir haben sie ganz vorsichtig mit einer Kanüle durchstochen“, erzählt der Freisinger Forscher. Gerade mal ein paar Milliliter Flüssigkeit wurden entnommen. „Jeder von uns hat nur ein paar Tropfen bekommen, aber es war trotzdem ein Biergenuss.“ Die vier zertifizierten Verkoster erkannten Aromen von Sherry, Port und Pflaumen in dem Getränk.

Ganz erstaunlich: Auch wenn das nach heutigen Standards berechnete Mindesthaltbarkeitsdatum des Biers mutmaßlich vor 136 Jahren abgelaufen ist, befindet sich der Sud in einem beispiellos guten Zustand. Zarnkow jedenfalls stellt dem Ur-Bier ein hervorragendes Zeugnis aus: „Es war sehr harmonisch im Gesamteindruck und in der Bitterkeit. Insgesamt ist es ein sehr schlankes, elegantes, harmonisches Bier, das immer noch ganz hervorragend riecht und schmeckt.“

Allein, dass das Bier in einer Flasche abgefüllt wurde, ist besonders

Die Forscher der TUM attestierten der Bierprobe nicht nur eine lange Haltbarkeit, sondern auch eine für das späte 19. Jahrhundert „sehr fortschrittliche“ Produktion. „Die haben damals den Zahn der Zeit erkannt“, äußert sich Zarnkow anerkennend.

Das fängt schon damit an, dass der Sud in der Kaiserzeit in den allermeisten Fällen aus Fässern sprudelte. „Bier wurde damals wahnsinnig selten in Flaschen verfüllt“, erklärt Zarnkow. Darauf verweist auch die Pressemitteilung der Brauerei Barre. „Wahrscheinlich ist es eine der ersten Flaschen ihrer Art, die damals in dieser Form abgefüllt und verladen wurden für eine Reederei.“ Per Pferdefuhrwerk und Dampfzug führte der Weg nach Bremerhaven. Von dort aus begleitete der Sud die Auswanderer der Dampfschiffflotte in die weite Welt.

Der alte Tropen ist mit modernen Bieren vergleichbar

Ebenfalls topmodern: Das Bier wurde damals nicht nur untergärig gebraut, sondern auch bereits gefiltert – erst wenige Jahre nach der Erfindung des ersten Filtrationsapparats, wie Zarnkow betont.

Die Studie, die in Zusammenarbeit mit der Comprehensive Foodomics Plattform am Lehrstuhl für Analytische Lebensmittelchemie durchgeführt wurde, bietet auch spektakuläre Erkenntnisse über das molekulare Profil des Biers und die technologischen Aspekte des historischen Bierbrauens. Die Ergebnisse zeigen, dass die Signatur der Probe, abgesehen von einer starken Oxidation der Hopfenbestandteile, mit modernen, industriell gebrauten Bieren vergleichbar ist.

Überraschend: Das preußisches Bier wurde nach bayerischen Regeln gebraut

Die Forschenden verglichen die chemische Signatur der Bierprobe mit den molekularen Profilen von 400 modernen, nationalen und internationalen Bieren und ordneten die Probe als typisches helles Lagerbier ein. „Durch den Abgleich ist eine Datenbank entstanden, die es nun ermöglicht, die Technologie hinter einem Produkt zu verstehen. Etwas, was wir schon lange machen, aber bisher nicht auf so statistisch solide Basis stellen konnten“, sagt Zarnkow.

Was die Forscher ebenfalls völlig überrascht hat: Der Sud aus der Kaiserzeit wurde nach dem Reinheitsgebot gebraut. „Dabei stammt das Bier aus einer Region, die zu der Zeit nicht nach dem Reinheitsgebot hätte brauen müssen. Aber es entsprach komplett den damals veröffentlichten Charakteristika – von der Farbe mal abgesehen.“

Die Analysten konnten – ganz Profis – ihren Durst im Übrigen zügeln. Wie Zarnkow berichtet, wurde die Flasche nach der Analyse wieder dicht verschlossen. Sie wird jetzt öffentlich ausgestellt. Wer das einmalige Fundstück und seine Geschichte live erleben möchte, muss nach NRW fahren: Es kann im Museum der Privatbrauerei Barre in Barre’s Brauwelt in Lübbecke besichtigt werden.