Freudentränen statt Atemnot: Forscher aus Freising helfen bei Züchtung allergiefreundlicher Äpfel

Von: Manuel Eser

Viele Äpfel hat Professor Wilfried Schwab von der TUM in Freising in der Hand gehalten und analysiert, bis die allergikerfreundlichen Sorten feststanden. © Eser

Rund fünf Prozent aller deutschen Erwachsenen sind allergisch gegen Äpfel. Für sie gibt es eine gute Nachricht - auch dank Forschern aus Freising.

Freising – Schluss mit gereizten Schleimhäuten, geschwollener Zunge oder Atemnot: Für viele Menschen, die auf Äpfel allergisch reagieren, gibt es in näherer Zukunft bekömmliche Sorten im Supermarkt zu kaufen. Einen großen Teil dazu beigetragen haben Forscher aus Freising. Die Ergebnisse wurden in einer digitalen Pressekonferenz vorgestellt.

Über viele Jahre hinweg haben die TUM School of Life Sciences in Freising, die Universität Osnabrück, die Züchtungsinitiative Niederelbe (ZIN) und die Charité in Berlin an der Herstellung allergiefreundlicher Äpfel gearbeitet. Aufgabe der TUM war es dabei, die von der Uni Osnabrück als geeignet eingestuften Sorten auf ihren Allergengehalt zu testen.

„Seit einigen Jahren wissen wir, dass die Proteinfamilie Mal d 1 für die Symptome bei Allergikern verantwortlich ist“, berichtet der Projektleiter an der TUM, Prof. Wilfried Schwab. „In einem eigens entwickelten Verfahren haben wir gemessen, wie hoch der Anteil der Proteinfamilie in den einzelnen Äpfeln ist“, berichtet der Professor für Biotechnologie der Naturstoffe.

Tiefkühl-Packs: Solche bei minus 20 Grad gelagerten Apfelproben bildeten die Grundlage für die Analysen im Labor von Professor Schwab. © Magdalena Jooss/TUM

Über mehrere Jahre hinweg haben Schwab und sein Team rund 500 Äpfel geprüft. „Die Proben kommen in Plastikfolien vakuumiert und werden von uns erst mal bei minus 20 Grad gelagert“, erklärt Schwab den sogenannten ELISA-Test. „Die gekühlten Proben werden gemörsert – unter Einsatz von Stickstoff, damit das entstehende Pulver nicht verklumpt.“ Dann beginnt der Extraktionsprozess, der es ermöglicht die Gesamtmenge der Mal d 1-Proteine zu bestimmen. „Wir wissen allerdings nicht, welcher Typus innerhalb der Familie wirklich Allergene auslöst, oder wie hoch das Potential der jeweiligen Einzelproteine ist“, betont Schwab. „Daher brauchen wir Humantests.“

Provokationstests enden zum Teil mit Freudentränen

Der gespannte Blick ging daher nach Berlin. In der Charité wurden die Apfelsorten, bei denen in Freising ein besonders geringer Allergengehalt gemessen wurde, an Testpersonen weitergereicht. „Oraler Provokationstest“ nennt sich das Prozedere. „Wir haben Personen, die unter einer Apfelallergie leiden, zunächst geringe Mengen von etwa 30 Gramm vorgesetzt“, berichtet Prof. Karl-Christian Bergman von der Charité.

Wer daraufhin keine unangenehmen Symptome verspürte, erhielt weitere Portionen. „Wir hatten Testpersonen da, die wegen ihrer Allergie jahrelang keinen Apfel essen konnten - die haben teilweise geweint vor Freude, als das bei uns erstmals wieder möglich war.“

2026 könnten die allergikerfreundlichen Äpfel auf dem Markt sein

Allerdings, betont Schwab, könne es immer mal wieder Personen geben, die auch bei den nun ausgewählten beiden Sorten leichte Symptome verspüren. Denn weil Proteine zum Beispiel für die Resistenz von Äpfeln maßgeblich seien, könne man sie bei der Züchtung nicht komplett herauskreuzen.

Die beiden allergikerfreundlichen Sorten, die derzeit noch unter der Bezeichnung ZIN 168 und ZIN 186 firmieren, haben eine rote Schale und einen süßen Geschmack. Es sind die ersten Apfelsorten, die ein Zertifikat der Europäische Stiftung für Allergieforschung erhalten haben. Sie sollen jetzt für den Markt produziert werden und 2026 in den Supermärkten Einzug halten.