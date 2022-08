Freisinger Tafel in Nöten: FOS/BOS unterstützt mit Spenden-Aktion

Symbolische Scheckübergabe: Lehrer Lorin von Normann, die Schülersprecher Says Sümer (FOS) und Jeremy Rauchalles (BOS), Gundi Kürten (2. Vorsitzende Tafel), Chiara Vogt (Schülersprecherin FOS, mit Scheck), Manfred Schimmerer (1. Vorsitzender Tafel) sowie die Lehrerinnen Jutta Kunstmann und Melanie Gürtner (v. l.). © Schule

Unterstützung, die notwendig ist: Vor den Sommerferien haben FOS und BOS der Freisinger Tafel einen großzügigen Scheck überreicht - das Ergebnis eines Spendenlaufs.

Freising – Ziel erreicht: „Die SMV der Fachoberschule und Berufsoberschule Freising übergaben Ende Juli zusammen mit den organisierenden Lehrkräften den bei der hauseigenen Spendenlauf-Aktion verdienten Scheck im Wert von 5700 Euro an die Tafel“, meldet Schüler Florian Fischer. Er schreibt weiter: „Nachdem die FOS/BOS Freising einen Spendenlauf durchgeführt hatte, konnte das bereits im Vorfeld festgelegte Ziel, die geflüchteten Menschen aus der Ukraine in Freising zu unterstützen, endlich in die Tat umgesetzt werden, wobei für dieses Vorhaben die Tafel eine hervorragende Möglichkeit geboten hat.

Die Tafel ist ein gemeinnütziger Verein, dessen Mitglieder sich darum bemühen, dass alle Menschen genug zu essen haben, indem sie qualitativ einwandfreie Nahrungsmittel, die im Wirtschaftsprozess nicht mehr verwendet werden können, einsammeln und an Menschen in Not verteilen. Hierbei müssen mehrere hundert Kunden pro Öffnungstag bedient werden, wozu ungefähr 420 Tüten, die jeweils 8,5 Kilo an Lebensmitteln enthalten, pro Woche gepackt werden. Die Tafel muss jedoch auch Lebensmittel zukaufen, um alle versorgen zu können, weshalb besonders hierfür immer wieder weitere Spendengelder benötigt werden, damit sowohl Freisinger als auch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ausreichend versorgt werden können.

Gute Organisation, eingespielte Abläufe

Die Schule wurde bei der Schecküberreichung im Juli von der SMV sowie Melanie Gürtner, Jutta Kunstmann und Lorin von Normann repräsentiert und vor Ort vom 1. Vorsitzenden Manfred Schimmerer und der 2. Vorsitzenden Gundi Kürten empfangen, während bereits zahlreiche Menschen auf die Öffnung der Tafel wartete. Bei einer Führung durch die Räumlichkeiten sind den Besuchern besonders eine gute Organisation und eingespielte Abläufe aufgefallen. So gibt es beispielsweise einen Warenumtauschstand, an dem Dinge, die wegen Unverträglichkeiten und Allergien nicht benötigt werden, abgegeben werden können – was wiederum eine vollständige Nutzung von nahezu allen Lebensmitteln sichert.

Schimmerer erklärte der Gruppe jedoch auch, dass nicht immer alles nach Plan und reibungslos verlaufe. So gibt es aktuell Unzufriedenheit bei Altkunden, bei denen das übliche Warenpaket wegen des erhöhten Andrangs durch Flüchtlinge aus der Ukraine etwas kleiner ausfalle.

Verständnis von vielen, nicht von allen

Schimmerer: „Die meisten zeigen jedoch Verständnis, dass das Warenpaket wegen höherer Kundenzahl etwas kleiner ist, viele kann man auch im Gespräch überzeugen.“

Das Geld der Schule dient hierbei allerdings nicht dem Zweck Lebensmittel zuzukaufen, sondern soll auch für Supermarktgutscheine investiert werden, damit die Kunden sich auch während der derzeitigen Pause der Tafel im August versorgen können. ft

