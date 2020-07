Vermisste Frau: Zwei Radfahrer geben den entscheidenden Hinweis

Eine demenzkranke Frau, die von zu Hause ausgebüxt ist, hat die Polizei am Sonntag in Atem gehalten. Wer weiß, wie die Suche verlaufen wäre, hätten sich nicht zwei Radfahrer eingeschaltet.

Freising – Zu einem großen Polizeieinsatz kam es am Sonntagmorgen, weil eine ältere demenzkranke Frau aus einer Wohnanlage in Eching vermisst wurde. Wegen des bedenklichen Gesundheitszustands der Frau und ihrer Orientierungslosigkeit war davon auszugehen, dass sie sich in hilfloser Lage befand, meldete die Polizei.

Deshalb wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben mehreren Streifenfahrzeugen waren unter anderem ein Polizeihubschrauber und ein Suchhund im Einsatz.

Polizisten finden die Frau - entkräftet und leicht dehydriert

Durch das große Aufgebot sensibilisiert, teilten zwei aufmerksame Radfahrer aus Unterschleißheim einer an der Suche beteiligten Polizeistreife mit, dass sie eine ältere Dame auf einem Feldweg in der Nähe von Neufahrn gesehen hätten. Sie lieferten damit den entscheidenden Hinweis.

Die Helikopter-Besatzung entdeckte die Frau daraufhin und lotste eine Streife zu ihr. Entkräftet und leicht dehydriert, aber ansonsten wohlauf, wurde die Frau am Nachmittag von den Beamten ihren erleichterten Angehörigen übergeben. (ft)

