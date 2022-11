Frauen und Rente: „Dranbleiben an der Vollzeit“ ist ein Experten-Rat

Von: Andreas Beschorner

Wie sollten Frauen am besten fürs Alter vorsorgen? Dieses und weitere Themen wurden jetzt bei einem Vortrag des Kreisbildungswerks Freising angesprochen. © IMAGO / Sven Simon

Möglichkeiten, für das Alter vorzusorgen, gibt es einige. In einer Online-Runde gab Renate Fritz nun Ratschläge und hatte einige Tipps, speziell für Frauen, parat.

Freising – „Schöne Aussichten im Alter?“ Renate Fritz von „frau & geld“, einem Finanzdienstleister für Frauen, hat auf Einladung des Kreisbildungswerks Freising erklärt, was man – besonders als Frau – zu beachten hat, um auch im Alter sein finanzielles Auskommen zu haben und unabhängig zu bleiben. Online konnte man mit von der Partie sein, sich Tipps und Ratschläge für eine gute Altersvorsorge holen.

Expertin Renate Fritz gab wertvolle Tipps. © privat

Die Gehaltslücke, dazu die Vorsorge- und Investmentlücke, das führe schnell zu einer Rentenlücke, beschrieb Fritz eine oft zu beobachtende Situation. Minijobs und Teilzeitjobs, Stellen im Niedriglohnsektor, vorzeitiger Rentenbeginn mit Abschlägen – gerade Frauen seien davon betroffen. Hinzu komme, dass die gesetzliche Rente lediglich noch die Grundversorgung darstelle, und es angesichts der demografischen Entwicklung bestimmt nicht besser werde. Im Klartext: „Es geht bergab.“

So lauteten die ersten Expertentipps von Fritz: Vorsicht vor der Minijob-Falle, möglichst kurz Minijobs ausüben. Dasselbe gelte für Teilzeit. Auch da der Rat: „Dranbleiben an der Vollzeit.“ Und: Es sich nicht schönrechnen, wenn man ein paar Jahre früher in Rente gehen wolle. „Ziehen Sie es durch.“ Um aber – auf Basis der gesetzlichen Rente – im Alter ein gutes Auskommen zu haben, müsse man selbst tätig werden. Grundsätzlich gelte, dass man bei Geldanlage und Kapitalbildung alles „mitnehmen“ sollte, was der Staat fördere. Freilich müsse die Form der zusätzlichen Vorsorge zum Lebensentwurf passen.

Riester-Rente nicht so schlecht wie ihr Ruf

Eine Möglichkeit: die Riester-Rente, die laut Fritz wahrlich nicht so schlecht sei wie ihr Ruf. Interessant auch eine betriebliche Altersvorsorge, die jeder Arbeitgeber anbieten müsse. Für Selbstständige und Arbeitnehmer mit hohem Einkommen sei die Rürup-Rente durchaus attraktiv. Nie zu spät sei es für eine private Rentenversicherung, die den Vorteil biete, dass man einzahlen könne, wann und was man wolle, und dass nur ein minimaler Teil dieser privaten Vorsorge versteuert werden müsse. Freilich: Je früher man mit der Ansparphase beginne, umso besser.

Ebenfalls interessant könnten alle Arten von Fonds sein, wenn man es als langfristige Investition sehe. Nur bei einem Thema riet Fritz ab: „Finger weg von Kryptowährungen.“ Angesichts dessen, wie viele Möglichkeiten es gibt, gerade auch als Frau für das Alter vorzusorgen, hat diese Warnung von Fritz wohl niemanden erschüttert.

