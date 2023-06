Frauenhaus-Neubau: Kreisausschuss sorgt für überraschende Kehrtwende

Landrat hatte andere Vorstellungen

Bei der Planung des neuen Freisinger Frauenhauses ist es nun zu einer überraschenden Kehrtwende gekommen. Dabei stellte sich der Ausschuss gegen den Landrat.

Freising – Dass das Frauenhaus Freising bei weitem über nicht genügend Kapazitäten verfügt, ist inzwischen bekannt. Und deshalb hatten der Sozialausschuss des Landkreises und der Kreisausschuss im Juli 2021 eine Erweiterung der räumlichen Kapazitäten beschlossen. Später entschied man sich außerdem für einen Neubau (wir haben berichtet). Nachdem soeben auch der Kauf eines geeigneten Grundstückes zur Erweiterung der Kapazitäten für künftig acht schutzbedürftige Frauen und deren Kinder getätigt wurde, folgte jetzt der nächste Schritt – allerdings anders, als ihn Verwaltung und Landrat Helmut Petz befürwortet hatten.

Denn, so der Verwaltungsvorschlag, zur weiteren Realisierung des Projekts sollte ein Planungswettbewerb durchgeführt werden. Die Betreuung des Wettbewerbsverfahrens durch ein geeignetes Architekturbüro war sogar schon beauftragt worden. Parallel dazu lief auch bereits die Ausschreibung für einen künftigen Betreiber. Eine entsprechende Leistungsbeschreibung hatte die Verwaltung ebenfalls erstellt.

Auch an Werkswohnungen hatte der Landrat geplant

Erste Überlegungen zum Raumbedarf hatten die Verwaltung und die jetzigen Betreiber des Frauenhauses angestellt, im Rahmen der Erstellung der Wettbewerbsauslobung sollten sie konkretisiert werden. Außerdem hatte der Landrat bei der Erstellung des Raumprogramms gebeten, dies mit dem Angebot von Werkswohnungen zu kombinieren. Das, so hieß es, werde in Abwägung mit dem Schutzbedürfnis der Frauen geprüft und, je nach Eignung, in den Wettbewerb gegeben.

Ein Planungswettbewerb sieht einen beschränkten Teilnehmerkreis vor und wird bei der Bayerischen Architektenkammer angemeldet. Der Zeitbedarf für die Vorbereitung und die Durchführung bis zur Auftragsvergabe liegt bei rund sechs Monaten, die Nutzung von Fördermöglichkeiten des Freistaates Bayern wird derzeit geprüft.

Zu teuer, zu langwierig - so lautete der Tenor

Ziel des Planungswettbewerbs ist es, die bestmögliche Planungslösung zu erreichen und diese dann den Kreisräten zur Entscheidung vorzulegen. Die voraussichtlichen Kosten für die Ausarbeitung und die Betreuung des Wettbewerbs, die Preisgelder sowie die sonstigen Aufwendungen wurden auf rund 130 000 Euro geschätzt. So zumindest der Plan und der Vorschlag der Verwaltung.

Doch die Mehrheit der Räte im Kreisausschuss spielte nicht mit und lehnte den Vorschlag mit 2:11 Stimmen ab: zu teuer, zu langwierig, so der Tenor. Man will ohne Wettbewerb in das Vergabeverfahren gehen, um so die Planungen in Gang zu setzen. Dieses Vorgehen fand mit 11:1 Stimmen eine satte Mehrheit. Einzige Gegenstimme: der Landrat.

