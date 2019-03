SOS in der Schock-Situation: FreD hilft Jugendlichen mit Drogenproblemen

Wenn Jugendliche mit Drogen erwischt werden, können sie von FreD kommen. Allerdings gilt das nur, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind.

Freising – Es ist eines der erfolgreichsten Kinder des Prop-Vereins: FreD mit großem D. FreD, das ist Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten. Mit anderen Worten: Wer mit Drogen erwischt wird, kann zu dem Präventions- und Suchttherapieverein kommen und sich Hilfe holen. Unter anderem ist Freising Geburtsort für diese Kooperation von Polizei, Staatsanwaltschaft und Prop. Und weil das Projekt seit nunmehr 17 Jahren so gut läuft, ist es nun sogar ausgebaut worden.

„Wir sind seit Anfang an dabei und gemeinsam mit Berlin der Standort, wo die Idee am Besten funktioniert“, berichtet Prop-Mitarbeiter Sebastian Schober, der FreD leitet. Die Idee: Jugendliche, die erstmals auffällig mit Cannabis werden, erhalten von der Polizei das Angebot, sich an Prop zu wenden und an dem Programm teilzunehmen. Wenn die Betroffenen darauf nicht eingehen, kann eine Ebene höher die Staatsanwaltschaft die Offerte nochmals unterbreiten – mit der Möglichkeit, das Verfahren einzustellen.

FreD: Die meisten sind männlich

Allerdings gibt es diese Möglichkeit nur, wenn es sich bei dem Vergehen um Konsum oder Besitz von Drogen handelt, wie Schober betont. „Dealen ist ein Ausschlusskriterium.“ Zielgruppe seien Jugendliche, deren Konsumstatus sich zwischen Probierkonsum und riskantem Gebrauch bewegt.

Das Angebot richtet sich an 14- bis 21-Jährige. „Der Großteil der FreD-Teilnehmer ist zwischen 16 und 20 Jahre alt“, sagt Schober. Markant ist auch, dass 94 Prozent der Jugendlichen männlich sind. Und noch etwas an der Statistik sticht ins Auge: Die meisten (63 Prozent) kommen erst, wenn sie es mit der Staatsanwaltschaft zu tun bekommen. „Da merken die Jugendlichen dann, dass es für sie richtig ernst wird“, sagt Schober. An diesem empfindlichen Punkt entfaltet FreD seine Wirkung. „Denn in dieser Schock-Situation ist der Wunsch des Betroffenen am Größten, seinen Drogenkonsum zu reflektieren und zu reduzieren.“

Jugendliche mit Drogenproblemen werden nicht verteufelt

Wer wegen FreD kommt, erhält zunächst ein Erstgespräch. „Da geht es darum, den Konsum und die aktuelle Lebenssituation einzuschätzen“, erklärt Schober. „Wie ist die Familiengeschichte? Wie läuft es in der Schule oder im Beruf? Wie sieht der Freundeskreis aus?“ Im Extremfall werden Einzelgespräche oder eine Therapie empfohlen, die meisten aber landen bei FreD.

Das Gruppenangebot mit maximal zehn Teilnehmern umfasst acht Stunden. „Wir setzen uns kritisch mit dem persönlichen Drogenkonsum auseinander“, betont Schober. Mit den negativen Aspekten, aber auch mit der positiven Seite. „Es geht darum, eine Beziehung aufzubauen. Würden wir das Verhalten der Jugendlichen verteufeln, würden wir keine Akzeptanz bekommen. Und Akzeptanz und Glaubwürdigkeit benötigen wir, um sie zu motivieren, ihren Drogenkonsum zu reflektieren und gegebenenfalls etwas zu ändern.“ Deshalb wird bei FreD nicht nur über strafrechtliche Folgen des Drogengebrauchs gesprochen, über Risiko- und Schutzfaktoren, sondern auch mal über Computerspiele oder Netflix-Serien.

Über 50 Prozent wollen Drogenkonsum reduzieren

Der Erfolg gibt Schober Recht. „Es war nicht wie in der Schule, sondern man konnte ganz normal und offen reden“, heißt es etwa von einem Teilnehmer in einem Feedback-Bogen. Ein anderer schreibt: „Man fühlt sich eher verstanden als verurteilt.“ Und noch ein bemerkenswerter Satz: „Interessant war einfach die Aufklärung von Leuten, die dafür spezialisiert sind.“ Denn auch das vermittelt FreD: dass es Hilfe gibt für jemanden, der in schwere Drogenprobleme gerät. Schober erklärt es so: „Wer weiß, dass es uns gibt, findet im Notfall den Weg zu uns auch schneller.“ Über 50 Prozent geben an, ihren Drogenkonsum reduzieren zu wollen.

Aufgrund des Erfolgs ist das Programm jetzt erweitert worden. Seit 2017 können nun auch Jugendliche kommen, die mit amphetaminartigen Stimulanzien (ATS) oder Partydrogen erwischt werden: Crystal Meth, Ecstacy, Speed, LSD. „Darunter fällt eigentlich alles außer Opiate“, sagt Schober. Weil die Drogen härter sind, ist auch das Programm umfangreicher. Bei FreD-ATS erwarten den Teilnehmer zwei Intake-Gespräche, Die Kursdauer ist um zwei Stunden länger, und ein Abschlussgespräch ist verpflichtend.

Inzwischen verteilt Prop eigene Flyer an Schulen. Sie sind bunter als die auf grauem Hintergrund gedruckte Broschüre, die von der Justiz ausgehändigt wird – und deutlich motivierender. Die Botschaft der Justiz im Stempel-Design: „Erwischt!“ Die Einladung von FreD: „Du weißt bestimmt schon einiges, aber weißt du alles? – Alles zum Thema Abgefeiert“. Schobers Ziel: „Wir wollen erreichen, dass Jugendliche von selbst kommen. Am Besten, bevor sie mit Drogen erwischt werden.“

Drogen: Auch die Eltern sind gefragt

Für Eltern ist es oft ein Schock, wenn sie feststellen, dass ihre Kinder Drogen nehmen. „Viele verhalten sich dann schnell sehr streng und restriktiv“, berichtet Sebastian Schober von FreD. Meist ein Fehler. Denn gerade in dieser Situation ist es wichtig, das Vertrauen der Jugendlichen nicht zu verlieren oder zurückzugewinnen. „Eltern sollen schon eine klare Haltung zum Konsum von Drogen einnehmen“, betont Schober. „Wichtig ist aber, dass sie dabei mit ihren Kindern im Gespräch bleiben, und das auf Augenhöhe.“ Denn die Jugendlichen seien in einem Alter, in dem Eltern sie selbst in die Verantwortung gehen lassen müssen.

Wer nicht mehr weiter weiß, kann zu Prop kommen

Angehörige, die nicht mehr weiter wissen, haben jederzeit die Möglichkeit, sich an den Prop-Verein zu wenden. Im Rahmen offener Sprechstunden ist das mittwochs von 16 bis 17 Uhr möglich, freitags von 10 bis 11 Uhr. Jugendliche, die sich dazu entscheiden, die Suchtprävention in Anspruch zu nehmen, erhalten schnell Hilfe. „Binnen zwei Wochen gibt es einen Erstkontakt“, betont Schober. „Binnen sechs Wochen erhalten sie die Möglichkeit, an einem Kurs teilzunehmen.“

Prop hilft aber auch im umgekehrten Fall: wenn Kinder unter suchtkranken Eltern leiden.

Gut zu wissen

Mehr Infos unter www.prop-ev.de/fred