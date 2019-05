Freibadsaison im fresch beginnt: Im Außenbereich gibt es viel zu entdecken

Es geht los: Die Freibadsaison im fresch in Freising beginnt. Im Außenbereich können Besucher viel entdecken.

Freising – Das Hallenbad fresch hat einen guten Start hingelegt. Jetzt folgt das Freibad. Am Samstag, 18. Mai, öffnet der Außenbereich des fresch in Lerchenfeld seine Tore, genauer: seine Drehtüren. Gestern gab es schon mal das offizielle Anschwimmen und einen ersten Rundgang über das Freigelände.

Noch sind freilich nicht alle Bereiche frei zugänglich: Zum Beispiel dauert es noch einige Wochen bis zu den Pfingstferien, bis auch der gerade neu angelegte Rollrasen auf den westlichen Liegeflächen angewachsen und benutzbar ist. Doch die gesamte östliche Fläche kann ab Samstag bevölkert werden. Stadtwerke-Direktor Andreas Voigt lobte am Donnerstag die Firmen, die noch einen richtigen Endspurt hingelegt hätten, damit am Samstag die Freibadsaison eröffnet werden kann. Und das sei angesichts der vielen Baufirmen, die noch auf dem Gelände zu Gange waren und sind, wahrlich keine einfache Aufgabe gewesen.

+ 1911 Quadratmeter Wasserfläche hat das Bad zu bieten. © Lehmanns

Bereits fertiggestellt und nutzbar sind auch die beiden Beachvolleyball-Plätze. Und der Mehrzweckspielplatz, den man noch aus alten Freibadzeiten kennt, ist ebenfalls wieder aufgebaut worden. Vor allem aber sind es die Außenbecken, die auf Besucher und Schwimmer warten: Das bekannte 50-Meter-Sportbecken, das Sprungbecken, dann das neue Familien- und Kinderbecken (inklusive vier 25-Meter-Bahnen) und das Babybecken.

Die Wasserfläche allein im Außenbereich beträgt 1911 Quadratmeter, nimmt man noch die gleichzeitig nutzbaren Wasserflächen im Hallenbad dazu, so stehen 2760 Quadratmeter Wasserfläche den fresch-Besuchern zur Verfügung. Und das sind, so Bäderleiter Alexander Frederking, 13 Quadratmeter mehr als früher, als es noch das alte Freibad und das Hallenbad an der Jochamstraße gab. Und da ist der neu angelegte Naturteich noch gar nicht mitgerechnet.

+ Exotische Perspektiven im Saunagarten. © Lehmann

Seiner Bestimmung übergeben wird am Samstag auch der äußere Saunabereich mit der Gewölbekeller-, der Bootshaus- und der Gartensauna. 2150 Quadratmeter nimmt der neue Saunagarten im Außenbereich ein, die Saunalandschaft im Innenbereich beträgt 700 Quadratmeter. Und noch eine Zahl: Die Gesamtfläche des Kombibads am Rabenweg beträgt 30.000 Quadratmeter – genug Fläche also, um sich zu entspannen und den Sommer zu genießen. Auch bei Regen.

