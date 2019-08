100 Liter Freibier für Vereine: Auf geht’s zur Freisinger Volksfestmadl-Wahl

Bei der Wahl zum Freisinger Volksfestmadl mitfiebern lohnt sich für Vereine besonders: Wer mit den meisten Mitgliedern anrückt, darf sich auf Freibier freuen.

Freising – Auf dem Freisinger Volksfest viel Spaß haben und 100 Liter Freibier genießen? Das funktioniert: Für das große Finale zur Wahl des Freisinger Volksfestmadls 2019 am Mittwoch, 11. September, in der Weinhalle hat sich die Staatsbrauerei Weihenstephan zusammen mit dem Freisinger Tagblatt ein Schmankerl überlegt. Der Verein, der während der Wahl mit den meisten Mitgliedern in der Weinhalle vertreten ist, gewinnt 100 Liter Freibier.

Der Hintergrund: Das Volksfestmadl und die zahlreichen Vereine in der Region verbindet der Traditions- und Gemeinschaftsgedanke. Sonja Ermaier zum Beispiel, die 2017 das Rennen um den begehrten Titel machte, war im Vorfeld von ihrem Verein – dem FC Moos-Eittingermoos – mit Leib und Seele unterstützt und bejubelt worden.



Heuer gibt es vier Damen, die sich am Ende der Wahl die begehrte Volksfestmadl-Schärpe umlegen wollen: Melissa Kost aus Kirchdorf, Laura Biberger aus Freising, Carina Bachmaier aus Haag und Aylin Appel aus Garching. Das Publikum hat also die Qual der Wahl, doch seine Favoritin zu unterstützen, ist einfach: auf zum Volksfest, jubeln, was das Zeug hält, und 100 Liter Freibier abstauben!



Gut zu wissen

Die Wahl findet am Mittwoch, 11. September, um 22 Uhr in der Weinhalle statt. Einlass ist ab 21 Uhr.



