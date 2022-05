Freiluft-Film ab! Auf dem Campus in Weihenstephan gibt‘s wieder ein Kino am Rang

Teilen

Unter freiem Himmel werden am Campus Weihenstephan heuer wieder Filme gezeigt – wie zuletzt 2019. © Archiv: Lehmann

In Weihenstephan gibt’s im Juni wieder ein Kino am Rang. Interessierte dürfen sich auf spannende Filme freuen - bei freiem Eintritt.

Freising – Es ist wieder soweit: Nach einer Pause kehrt das Kino am Rang auf dem Campus Weihenstephan zurück. Der Verein Prima leben und stereo lädt dazu ein, die hoffentlich lauen Sommerabende von 10. bis 18. Juni mit Open-Air-Filmvorführungen ausklingen zu lassen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Los geht’s am Freitag, 10. Juni, mit „Bohemian Rhapsody“, am Samstag, 11. Juni, läuft „Bad Boys for Life“. Mit „Ausgrissn! In der Lederhosn nach Las Vegas“ geht’s am Sonntag, 12. Juni, regional weiter. Am Montag, 13. Juni, ist die Sozial-Satire „Der Rausch“ zu sehen, am Dienstag, 14. Juni, folgen „Die Känguru-Chroniken“. Mit „Jumanji“ geht’s am Mittwoch, 15. Juni, weiter. Für Donnerstag, 16. Juni, ist eine Sneak Movie Night geplant, der Film wird vorab nicht verraten. „Der Junge muss an die frische Luft“ heißt es am Freitag, 17. Juni, bevor „Aladdin“ die Freiluftkino-Reihe am Samstag, 18. Juni, beschließt.

Eigene Getränke sind nicht erlaubt

Los geht’s jeweils um 19 Uhr: Biergarten, Imbissstände und Riesen-Grill laden zum Selbstbedienen ein (Grillgut selber mitbringen, eigene Getränke sind nicht erlaubt). Die Filme starten bei genügend Dunkelheit gegen 22 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos auf www.kino-am-rang.de. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.