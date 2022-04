Protest: Freisinger Aktivist riegelt Ölpipeline ab

Bei einer Störaktion an einer Rohöl-Pipeline beteiligte sich auch der Freisinger Aktivist Ernst Hörmann. (Symbolbild) © Waltraud Grubitzsch/dpa

Wieder kam es im Bundesgebiet zu Störaktionen an einer Rohöl-Pipeline. Ein Freisinger Aktivist war ebenfalls mit dabei.

Freising/Rostock - War am vergangenen Mittwoch die Leitung der Deutschen Transalpine Ziel der Aktivisten – unter anderem drangen zwei Männer in die Pumpstation bei Niederambach ein – so war am Freitag die Leitung des Rohölverarbeiters PCK aus dem Großraum Berlin und Brandenburg. Mit dabei war der Freisinger Aktivist Ernst Hörmann (71), wie es am Freitag in einer Pressemitteilung heißt.

Hörmann, der seit 2019 regelmäßig Mahnwachen zum Thema Klimagerechtigkeit organisiert, drehte in einer Station zwischen Rostock und Schwedt am Notfallschieber, um den Ölfluss abzuriegeln. Im Anschluss wurde auf das Eintreffen der Polizei gewartet. (ft)

