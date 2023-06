Freisinger liefern sich heiße Bietergefechte um verwaiste Drahtesel - ein Fahrrad besonders beliebt

Vor der Versteigerung galt es, die nummerierten Drahtesel noch genau unter die Lupe zu nehmen. Manch einer der Interessierten hatte da schon seinen Favoriten gefunden. © Lehmann

Fahrräder so weit das Auge reicht waren am Samstag am Roider-Jackl-Brunnen in Freising zu sehen. Bei der Versteigerung der Drahtesel gab es so manches Bietergefecht.

Freising – „Fünf Euro? Keiner? Als Bahnhofsradl eigentlich perfekt!“ So versuchte Dominik Fuchs, Mobilitätsbeauftragter der Stadt Freising, am vergangenen Samstag einen alten Drahtesel unters Volk zu bekommen. Im Rahmen des diesjährigen Radl-Flohmarkts am Roider-Jackl-Brunnen fand nämlich heuer auch die Fahrrad-Versteigerung statt – und das sogar mit mancherlei Bietergefecht.

Die Angebote überschlagen sich

Genau 17 Radl, mal in guter, mal in eher schlechterer Verfassung, kamen bei der jüngsten Versteigerung am vergangenen Samstag unter den Hammer. Das Interesse bei den Freisingern war durchaus beachtlich, mitgesteigert wurde dann sogar auch von Passanten, die auf dem Heimweg vom Einkaufen waren.

Dabei stieß vor allem ein Fahrrad auf höchstes Interesse von gleich mehreren Liebhabern, nämlich ein Rennrad der Marke „Orbia“, Aufrufgebot fünf Euro. Schnell überschlugen sich hier die Angebote, denn der Drahtesel schien unter Kennern begehrt zu sein. Der Hammer fiel dann nach einem Bietergefecht und einigem Hin und Her bei stattlichen und überraschenden 150 Euro. Weniger Glück hatte Fuchs hingegen mit einem etwas älteren Modell, das keiner haben wollte – nicht mal für einen Fünfer.

Woher die Radl kommen, erklärte Fuchs auf FT-Nachfrage: „Das sind Fahrräder vom Bahnhof, die dort verwaist herumgestanden sind und nach einem halben Jahr Aufbewahrung nun freigegeben wurden.“ Was ihn nebenbei besonders freute: Heuer wurde der Rad-Flohmarkt samt Versteigerung erstmalig mit dem aktuell stattfindenden Stadtradeln verbunden, so dass der Mobilitätsbeauftragte vor Ort auch zahlreichen Fragen rund um das Kilometersammeln beantworten konnte. „Und wir haben jetzt schon einen Rekord gebrochen“, fiel es Fuchs ein – und zwar in puncto Teilnehmerzahl beim Stadtradeln. Nahmen voriges Jahr 969 Bürger teil, radeln heuer 1087 Fahrradfreunde um die Kilometerzahl-Wette.

Auch Kinderräder und Oldtimer dabei

Was auf dem Radl-Flohmarkt vor allem angeboten wurde: Kinderfahrräder und so mancher Oldtimer, der dann auch schon mal über 150 und mehr Euro kosten sollte. Auch zu finden: Ersatzteile und eine reiche Auswahl an Satteln. Die meisten allerdings kamen tatsächlich wegen der Versteigerung vorbei, und in der Hoffnung, dort ein Schnäppchen zu machen.

Zum Schluss versuchte Dominik Fuchs dann mit viel gutem Zureden das übrig gebliebene Rad loszuwerden und hatte damit Erfolg. Während es zu Anfang niemand haben wollte, kam es dann sogar hier noch zu einem kleinen Bietergefecht, bis es für 15 Euro den Besitzer wechselte. Zusammengekommen sind so rund 670 Euro.

Richard Lorenz

