Neustart für Freisinger Rufbus: Shuttles zu den Faschings-Hochburgen geplant

Freising – Negative Schlagzeilen zum Freisinger Rufbus sollen der Vergangenheit angehören. Nach den Vorstandswahlen im Dezember werden jetzt neue Wege eingeschlagen. Bereits für diese Faschingssaison will man bei den Großveranstaltungen im Landkreis Shuttle-Busse einsetzen.

Betrieb weiter ausbauen, mehr Kunden gewinnen

Ende Dezember übernahm Tim Schwenk den Rufbus-Vorsitz und kündigte ein neues Konzept an. Jetzt will der Rufbus neue Wege gehen. Der Vorstand sei aus dem Kreis der aktiven Helfer heraus erweitert worden, um eine Vielzahl selbst auferlegter Aufgaben meistern zu können. „Ziel ist es, auf der einen Seite, den Betrieb weiter ausbauen zu können, aber auch wieder mehr Kunden zu gewinnen“, berichtet Schwenk. Ehrenamtlichen Helfern mitteilen zu müssen, dass eine Schicht nicht gefahren werden muss, weil keine Kunden da sind, sei für ihn „das Schlimmste.“ Um das zu verhindern, habe man sich ein breit gefächertes Konzept überlegt.

„Wir versuchen gemeinsam, das Ruder noch einmal herumzureißen“, ergänzt der Betriebsverantwortliche und Stellvertreter Victor Weizenegger. Geplant seien „Shuttle-Busse“ die an Fasching die Umzüge im Freisinger Landkreis anfahren sollen, um die Feiernden dann sicher nach Hause zu bringen. Dafür fährt der Rufbus ausnahmsweise auch in den Ferien.

Feiernde sicher nach Hause bringen

Ganz konkret: Geplant sind die Termine Samstag, 22. Februar, in Langenbach, Sonntag, 23. Februar, in Au/Hallertau, Mauern und am Freisinger Marienplatz sowie Dienstag, 25. Februar, in Fahrenzhausen, Moosburg und Nandlstadt. Die Fahrten können von 12 bis 20 Uhr gebucht werden. Für sehr feierwütige Faschingsbesucher sei auch immer ein Team ehrenamtlicher Helfer zur Stelle, das Unterstützung bei der Auftragsbuchung leiste. Schwenk: „Sollte das Konzept auf Zustimmung stoßen, wird es in ähnlicher Form auch im September auf dem Volksfest eingesetzt werden.“

In Kürze soll zudem ein umfassendes Werbekonzept realisiert werden, um bei der Zielgruppe wieder präsenter zu sein. Auch die bisherige App für die Busbestellung habe nicht den gewünschten Anklang gefunden. Deshalb soll nun eine neue Smartphone-App für alle Betriebssysteme, sowohl das Eintragen für ehrenamtliche Helfer als auch die Auftragserfassung für Kunden erleichtern. Auch die aktuellen Busrouten oder die Auslastung der Busse sollen per App zugänglich gemacht werden. ft

Gut zu wissen

Unterstützen kann man den Rufbus als ehrenamtliche Helfer, es gibt aber auch Nebenjobs im Büro und bei der Organisation von Veranstaltungen. Interessenten melden sich unter Tel. (0 81 61) 17 33 51 oder per Mail an info@rufbus-Freising.de.

