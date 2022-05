Alkohol mal anders: Freisinger Start-up will mit „Ozean Drip“ Bier und Cocktails Konkurrenz machen

Neu auf dem Getränke-Markt

Das Freisinger Start-up Ozean Drip hat ein Getränk entwickelt, das Bier und Cocktails Konkurrenz machen will – und dabei kaum größer als ein Stamperl ist.

Freising – In den USA ist es seit einigen Jahren nicht mehr wegzudenken, in Deutschland dagegen noch kaum bekannt: Hard Seltzer, auf Deutsch: hartes Sprudelwasser. Damit ist nicht die Wasserhärte gemeint, die in Freising durchaus hoch ist, sondern Wasser, das Alkohol enthält. Und damit möchten Tobias Meyer (26) aus Freising und sein Kumpel Thomas Erlenbach (28) den Getränke-Markt hierzulande erweitern.

Kennengelernt haben sich die beiden im Masterstudium in Frankfurt am Main, Technologie und Management. Die Idee für ihr Start-up habe sich so ergeben, erzählt Meyer. „Das war 2019. Mir ist aufgefallen, dass diese ganze Hard-Seltzer-Geschichte in den USA total durch die Decke geht. Alkohol mit wenig Kalorien war dort total begehrt, es gab sogar Lieferschwierigkeiten.“ In Europa dagegen war der Begriff kaum bekannt. „Wir dachten uns aber: Wenn das dort so gut angenommen wird, warum dann nicht auch bei uns?“

Erste Charge im Sommer 2020 abgefüllt

Also stellten sich die beiden mit der Feinwaage in die Küche und experimentierten herum. „Da sind wir aber, trotz Thomas’ Erfahrungen in der Getränkebranche – kläglich gescheitert“, gibt Meyer zu. Daher entschieden sie sich, mit einer Produktentwicklungsfirma in Mainz zusammenzuarbeiten. Nach monatelanger Test- und Tüftelphase füllen sie im Sommer 2020 die erste Charge ab. Das Ergebnis: 30 Milliliter Getränkezubereitung mit 70 Prozent Alkohol der österreichischen Firma Prinz, kalorienarm und mit natürlichem Limettengeschmack. „Das schüttet man einfach in einen halben Liter Sprudelwasser und hat das perfekte Sommergetränk“, sagt Meyer.

Gedacht ist das Getränk vor allem für alle, die gerne Alkohol trinken, aber gleichzeitig auf ihre Ernährung achten wollen. „Ein halber Liter Ozean Drip hat die Hälfte an Kalorien einer Halben Bier.“ Geschmacklich unterscheide sich das Freisinger Produkt vom klassischen Hard Seltzer: „Wir gewinnen den Alkohol nicht aus Fermentation und verwenden auch keinen weinhaltigen Alkohol. Daher schmeckt es einfach wie Wasser mit einem leichten Spritzer Limette“, erklärt Meyer. In der Form gebe es in Deutschland bislang nichts Vergleichbares. „Viele Leute mögen den Alkoholgeschmack ja gar nicht so gern – aber halt die Wirkung, die er in Maßen hat.“ Das sei ohnehin das Praktische: „Alkohol dehydriert, und Wasser ist gut gegen Kater. Daher schadet es sicher nix, dass man auch immer gleich einen halben Liter Wasser mittrinkt.“ Außerdem sei die Größe von Vorteil: Im Supermarkt braucht es keine besonderen Lagerkapazitäten und Kunden müssen nicht schwer schleppen. „Kompakt, leicht, erfrischend“, fasst Meyer zusammen.

Der Verwendung von Ozean Drip seien keine Grenzen gesetzt: „Die Leute, die das schon testen, machen die wildesten Sachen. Von Cocktails bis Slushi-Eis war schon alles dabei“, sagt der Freisinger, der wie sein Spezl in der Unternehmensberatung tätig ist. Künftig wollen die beiden ihr Start-up aber noch weiter ausbauen. „Wir tüfteln schon an anderen Geschmacksrichtungen.“

Gut zu wissen

Zu kaufen gibt es Ozean Drip (vier Mal 30 Milliliter für 11,90 Euro) online auf ozeandrip.de und im Rewe in den Freisinger Schlüterhallen. Dort findet am Samstag, 7. Mai, auch eine Verkostung statt.

