„Eine große Bereicherung für unsere Stadt“: Freisinger Weltladen feiert 40-jähriges Bestehen

Auf die nächsten 40 Jahre: das Weltladen-Team mit (v. l.) Rosi Eberhard, Monika Vogel, Ingrid Oberle, Theresia Endriß, Barbara Pfäffinger und Christa Kaes. Für schwungvolle Klänge sorgte Rudi Vogel. © Lehmann

Durch einen Studenten aus Bolivien fing alles an. Jetzt feierte der Freisinger Weltladen sein 40-jähriges Bestehen.

Freising – Es gibt Grund zum Feiern: Der Weltladen Freising wird heuer 40 Jahre alt. Was als kleine Aktionsgruppe Anfang der 1980er Jahre in Kellerräumen angefangen hat, ist längst zu einer festen Institution für alle Freisinger geworden, die mit ihren dortigen Einkäufen ganz bewusst ein Zeichen setzen wollen gegen die Billigindustrie mit verwaschenen Lieferketten und sich stattdessen für Nachhaltigkeit und fairen Handel stark machen. Bei Sekt und Kuchen wurden am Samstag zahlreiche Gäste empfangen, und dabei wurde so manche Erinnerung aufgefrischt.

In einer Landjugendgruppe fing alles an

Wie hat damals alles begonnen? Diese Frage zu den Anfängen des Weltladens war am Samstag gar nicht so einfach zu beantworten, denn die Verantwortlichen machten deutlich, dass früher vieles einfach mal so auf die Beine gestellt worden sei, ohne darüber groß Aufzeichnungen zu machen. Woran sich Renate Finsterhölzl, die damals bei der Gründung mit an Bord war, allerdings noch gut erinnern kann: „Viele Leute waren wir damals nicht, vielleicht so ein Dutzend.“ In den späten 1970er Jahren setzte sich laut Renate Finsterhölzl eine Landjugendgruppe langsam mit dem Thema auseinander, nachdem ein Student aus Bolivien die Idee einer Dritten-Welt-Hilfe durch Importe mit in die Domstadt gebracht hatte. „Damals haben wir Alpaka-Sachen wie beispielsweise Pullover nach der Kirche oder beim Korbiniansfest verkauft. Damit ist die Sache ins Rollen gekommen“, erinnerte sie sich.

Was mit dem Arbeitskreis „Sonnenblume“ anfing, mündete im Jahr 1982 in die Gründung des Vereins „Partnerschaft mit der Dritten Welt Freising“ und der Eröffnung des „Weltladen Sonnenblume“ in den Kellerräumen des Pfarrheims St. Georg. Kaffee, Tee und Bananen, alles natürlich aus fairem Handel, verkauften die Fairtrade-Pioniere zunächst in Freising.

Aus Platzgründen musste man schon zwei Mal umziehen

Doch die Räumlichkeiten im Pfarrheim-Keller wurden im Laufe der Jahre viel zu knapp, auch weil das Interesse der Freisinger für fair gehandelte Waren stetig stieg und damit auch das Angebot erweitert wurde. Der erste Umzug stand deshalb 1998 an. Nur paar Häuser weiter vom jetzigen Standort bezog der Weltladen sein nächstes Domizil und bot dort ein deutlich größeres Sortiment an – bis es schließlich auch dort wieder zu eng wurde, und 2016 der Umzug in die Räumlichkeiten der Ziegelgasse 14 anstand.

Diesbezüglich dankte Monika Vogel vom Vorstand für das große Engagement der Mitwirkenden, die den Weltladen 40 Jahre lang mit viel Zeit und noch mehr Herzblut am Laufen gehalten haben. Was Vogel wichtig ist: „Gerade jetzt müssen wir weiterhin für die Gerechtigkeit in der Welt tätig bleiben.“

Freisinger feiert Zehnjähriges als Fairtade-Stadt

Ein gutes Zusammenspiel mit dem Fairen Forum-Arbeitskreis lobte Grünen-Stadträtin Charlotte Reitsam, die zugleich an ein weiteres Jubiläum erinnerte: Heuer feiert Freising nämlich auch das Zehnjährige als Fairtrade-Stadt, weshalb im Juli diesbezüglich ein umfangreicher Festakt geplant sei. „Der Weltladen ist eine große Bereicherung für unsere Stadt“, betonte Reitsam.

Mit einer Tasse fairem Kaffee konnten die Gäste am Samstag auch noch die Aktionsausstellung „MÄCHTIGunfair“ zum diesjährigen Weltladen-Tag in der Ziegelgasse anschauen und dabei bestem Bluegrass-Sound vom Duo Rudi und Monika lauschen.

Richard Lorenz

