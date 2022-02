Mehr Planungssicherheit für die Badegäste - fresch bietet jetzt Online-Buchungen an

Von: Manuel Eser

Lockerer Eintritt: Dank höherer Auslastung und Online-Buchungen lässt sich der Besuch des Freisinger Hallenbads jetzt entspannter an. © Lehmann

Auf Wunsch der Gäste hat das fresch seine Eintrittsregelungen geändert – und noch eine Neuerung hilft bisherige Warteschlangen vor dem Hallenbad zu vermeiden.

Freising - Seit Kurzem darf die doppelte Anzahl an Gästen wie bisher in die Bäder kommen, so wie das auch bei kulturellen Veranstaltungen der Fall ist. Für das fresch bedeutet das, dass sich aktuell 200 Menschen gleichzeitig im Hallenbad aufhalten dürfen, 100 Personen sind für den Wellnessbereich zugelassen, wie fresch-Leiter Alexander Frederking erklärt. „Wir sind froh, dass aufgestockt wurde. Aber es ist immer noch weniger als im Vorjahreswinter.“

Um lange und vor allem lang wartende Schlangen vor dem Bad künftig zu vermeiden, bietet das fresch jetzt für Samstag und Sonntag Online-Reservierungen an, die maximal sieben Tage im Vorfeld getätigt werden können. Zuvor konnten Gäste ohne Termin so lange ins Bad strömen, bis die Maximalauslastung erreicht war – mit der Folge, dass viele, die auf gut Glück gekommen waren, ausharren mussten, bis andere das Bad wieder verlassen hatten.

„Es war keine schöne Situation, dass Familien mit Kindern bei Schnee und Regen draußen warten mussten“, sagt Frederking. Daher habe man dem Wunsch der Gäste nach mehr Planungssicherheit entsprochen und Mitte Januar das Online-System eingeführt – zunächst für die gesamte Woche. „Seitdem wir die Auslastung verdoppeln konnten, reicht es aber, die Terminbuchung am Wochenende anzubieten“, sagt der fresch-Leiter. „In diesen Zeiten ist es einfach wichtig, so schnell und flexibel wie möglich zu reagieren.“

Im Wellness-Bereich gibt es zwei Zeitfenster

Auch was die Aufenthaltslänge bei gebuchten Terminen angeht, hat sich das fresch nun der bestmöglichen Lösung angenähert. Gab es zunächst fünf Zeitfenster à zwei Stunden, sind es nun vier – die ersten beiden bieten drei Stunden Badespaß, die letzten beiden zwei Stunden. „Und es gibt jeweils eine halbe Stunde fürs Umkleiden kostenlos oben drauf“, fügt Frederking hinzu.

Im Wellness-Bereich gibt es am Wochenende zwei Zeitfenster – von 9 bis 15 Uhr beziehungsweise 15.30 bis 22 Uhr. „Damit nimmt man den Zeitdruck raus“, erklärt der fresch-Leiter. „Schließlich geht es beim Wellness um Ruhe und Entspannung.“ Da es sich zu Beginn der Zeitfenster am Einlass etwas bündelt, müssen Besucher dennoch mit etwas Wartezeit rechnen. Schließlich geht es weiterhin darum, den Impfstatus zu kontrollieren. Es gilt nach wie vor 2G plus.

