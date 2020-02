fresch-Sauna ist jetzt offiziell „Premium“: Das sind die Gründe

Diese Sauna kann wärmstens empfohlen werden: Das fresch in Freising hat ein begehrtes Gütesiegel erhalten und dabei hohe Hürden gemeistert.

Freising – Das fresch ist noch kein ganzes Jahr in Betrieb, da hat es schon die erste Auszeichnung erhalten: Künftig darf sich der Wellness-Bereich im Freisinger Erlebnisbad „Premium-Sauna“ nennen. Das Zertifikat des Deutschen Sauna-Bunds wurde am Mittwoch überreicht.

Für manch andere war die Messlatte zu hoch

„Wir nehmen unsere Aufgabe brutal ernst“, betonte Ernst Hartmann, Vize-Präsident des Sauna-Bunds. Nicht jeder, der sich bewerbe, erhalte das Gütesiegel. Manche zögen ihre Bewerbung aufgrund der hohen Messlatte gar zurück.

Wer Premium sein will, muss über mehrere Sauna-räume, darunter eine im Außenbereich, verschiedene Abkühlmöglichkeiten, ein Badebecken und ein Restaurant verfügen. Zahlreiche Wellnessleistungen, etwa Massagen und Bewegungskurse, gehören ebenfalls dazu. A und O aber ist die Hygiene. So muss die Wasserqualität der Bade- und Tauchbecken regelmäßig untersucht werden.

Sauna-Experte entdeckt im fresch etwas, das er noch nie sah

In Bayern gibt es bisher neun Premium-Saunen, berichtete Hartmann: „Freising muss sich hinter keiner verstecken.“ Die Bewertungen nimmt ein unabhängiger Sauna-Prüfer anonym vor. Fazit aus dem Bewertungsprotokoll: „In dieser Anlage ist gut sein.“

Der Vize-Präsident des Clubs lobte ebenfalls: „Ich bin begeistert von dieser Wellness-Insel. Es braucht aber auch das Personal, das die Anlage so gut bespielt, dass sich die Gäste rundum wohlfühlen.“ Hartmann lobte das hoch motivierte, hilfsbereite und geschulte Personal. Auch eine Innovation hob er hervor: „Steckdosen in Wertfächern habe ich bisher noch nie gesehen. Aus dem fresch gehen nicht nur die Gäste, sondern auch die Handys gestärkt hervor.“

Hohe Standards: Bäder-Chef will viel Service und Qualität bieten

„Sehr stolz.“ „Mächtig stolz.“ „Unfassbar stolz.“ Die Freude an dem Zertifikat war bei allen Verantwortlichen von Stadt und Stadtwerken ähnlich groß. Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher hob den jahrzehntelangen Kampf um das Bad hervor. „Wenn so eine aufwändige Geschichte dann so gut läuft und nur positives Feedback bekommt, ist das klasse.“

Alexander Frederking, Leiter des Bads, betonte, dass sich das Team hohe Standards gesetzt habe. „Wir wollen dieses Kleinod mit viel Service und Qualität füllen. Jeder soll sich willkommen fühlen.“

